Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - «Un match point per chiudere il discorso qualificazione». Senza troppi giri di parole Inzaghi va al sodo: la sua Lazio stasera alle 19 all'Olimpico deve battere il Marsiglia. I francesi sono reduci da tre sconfitte di fila, il tecnico non vuole sentire parlare di squadra in crisi: «Preferisco sempre affrontare chi viene da una vittoria. Ho visto l'ultima gara che hanno perso contro il Montpellier e nonostante il 3-0 nel primo tempo avrebbero meritato il vantaggio». Garcia dunque torna nel suo stadio per cercare riscatto e dare un calcio alle critiche che sono piovute addosso a lui e a Strootman: «Il Marsiglia è una squadra ferita continua Inzaghi e vorrà fare risultato a tutti i costi. Giocherà all'attacco e rispetto all'andata hanno recuperato Thauvin, un giocatore di qualità». Ecco perché questa sera servirà la migliore Lazio: «Voglio lo stesso approccio e determinazione che visti al Velodrome perché la gara sarà più difficile. I ragazzi sanno cosa andremo ad affrontare, li ho visti concentrati». Inzaghi ritrova Garcia ma ribadisce di non considerarlo un derby: «Con lui c'è stima, è un ottimo allenatore, un collega che ho incontrato per la prima volta all'andata. Questa è Lazio-Marsiglia, sappiamo che affrontiamo una grande squadra». Ancora qualche dubbio di formazione per il tecnico: «Badelj, Leiva e Lulic non ci saranno, ma ci sono buone possibilità di vederli tutti e tre domenica con il Sassuolo. A centrocampo ho tre possibilità con Cataldi, Murgia e Parolo. A sinistra non avendo Lulic e Lukaku, abbiamo Durmisi e Caceres, che ha fatto bene in quella posizione nel secondo tempo a Marsiglia».In avanti spazio a Correa pronto a scendere in campo dall'inizio: «Io mi faccio sempre trovare pronto spiega l'attaccante -. Tutti vorremmo giocare sempre ma la rosa è competitiva. Sapevo della qualità di questa squadra ma sono tranquillo e mi alleno sempre con la stessa voglia». Nell'ultimo periodo l'argentino è stata l'arma in più di Inzaghi che lo ha fatto sempre entrare a gara iniziata: Voglio essere sempre protagonista sia dalla panchina che da titolare. Il mio ruolo preferito: «Mi trovo bene in ogni posizione d'attacco ma la mia posizione ideale è la media-punta, come si dice in Argentina». Obiettivo tornare in Nazionale: «E' il mio sogno ma per realizzarlo devo cercare di fare il massimo e dare tutto a questa società e a questi tifosi, che mi stanno dando tanta fiducia».riproduzione riservata ®