Enrico SarzaniniROMA - Un gol per riscattarsi anche in azzurro. Ciro Immobile tiene alla Nazionale tanto quanto la Lazio perché la sua rinascita è passata anche per la maglia dell'Italia. Ancora negli occhi l'incredibile mancata qualificazione all'ultimo Mondiale il Ciro nazionale vuole tornare protagonista anche con Mancini. Un paradosso quello che sta vivendo l'attaccante che, se in biancoceleste continua a segnare senza soluzione di continuità, con la maglia azzurra vive un momento di grande crisi. L'ultima rete oltre un anno fa, il 10 settembre 2017 in amichevole contro Israele, poi la parabola discendente con lo shock del mondiale mancato e la delusione per la poca considerazione di Mancini che, pur convocandolo, in Nation League lo ha utilizzato con il contagocce: solo una gara da titolare in quattro sfide, poi due panchine e poco più di mezz'ora contro l'Ucraina. L'attaccante non l'ha presa bene e l'ultima volta reagì postando sul suo account di Instagram una foto con tutti i suoi record di gol centrati con la maglia della Lazio. Un gesto poco gradito dallo stesso Mancini che prima in conferenza aveva ribadito l'importanza del giocatore per la Nazionale poi aveva avuto un chiarimento con l'attaccante. Acqua passata adesso Immobile ha voltato pagina: «L'importante è tornare a segnare» ha spiegato ieri intercettato dalla Rai alla stazione di Firenze mentre raggiungeva il ritiro di Coverciano. Poi ha teso la mano al cittì: «Il mister mi conosce e mi stima, sono pronto. Il rapporto con Mancini è ottimo». Inutile fare polemiche, vuole convincere il tecnico che è un titolare con la cosa che gli riesce meglio, segnando i gol: «Il ct con questa convocazione mi ha mostrato ancora una volta la sua stima. Crediamo nella possibilità di agganciare il primo posto nella Nations League». Tra i migliori anche domenica a Sassuolo in campionato (nonostante sia rimasto a secco ha colto un palo) e autentico trascinatore alla corte di Inzaghi, Immobile cerca riscatto in Nazionale certo che segnare con quella maglia sarebbe l'ideale per affrontare il Milan alla ripresa del campionato.riproduzione riservata ®