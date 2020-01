Enrico Sarzanini

ROMA Un gol di Insigne dopo una manciata di minuti e Lazio eliminata. Al Napoli basta questo per centrare le semifinali di Coppa Italia in una fredda serata in cui al San Paolo succede un po' di tutto. Prima sconfitta del 2020 per i biancocelesti che non perdevano dallo scorso dicembre (2-0 con il Rennes in Europa League), la sensazione è che nella testa dei biancocelesti abbia prevalso il pensiero del derby contro la Roma che si giocherà domenica alle 18 allo stadio Olimpico. La partita si decide tutta nella prima mezz'ora: sblocca Insigne dopo meno di 120'', al 10' Immobile ha sui piedi il rigore del possibile pareggio ma scivola clamorosamente sul pallone su un campaccio, al 19' Hysaj viene espulso, dopo appena 6' parità ristabilita con il rosso a Leiva che protesta per un fallo inesistente e si fa cacciare da Massa. Rammaricato il tecnico Inzaghi a fine gara: C'è grande dispiacere perché siamo usciti dalla Coppa Italia dopo una partita che in gran parte avevamo dominato. L'allenatore biancoceleste torna sull'espulsione di Leiva: E' stato ingenuo a protestare, ma tutto nasce da una svista dell'arbitro: il fallo per il quale ha dato il giallo non c'era. Il ragazzo sa bene di aver sbagliato ma ci può stare ed è inutile stare qui a sindacare perché il Napoli è una grandissima squadra che ha fatto un'ottima gara. Dobbiamo fare i complimenti anche agli avversari. Resta il rammarico di Inzaghi certo che con l'uomo in più sarebbe stata una gara diversa: Avremmo dovuto evitare il gol all'inizio e mantenere la testa quando Hysaj è stato espulso ed eravamo 11 contro 10. Ma si impara anche da queste serate. La testa adesso è solo al derby contro la Roma: Correa è recuperato: ha giocato 40', non soffre, credo che ci darà una mano domenica. Ora abbiamo cinque giorni per recuperare le forze. Il tecnico adesso ha la testa solo al campionato dove la sua Lazio insidia Juventus ed Inter: Questo lo dirà il tempo. Non ho fatto calcoli, ho messo in campo la formazione che mi poteva dare più garanzie, e mi ritengo soddisfatto. Non dimentichiamoci che giocavamo con il Napoli, che nelle ultime stagioni ha fatto sempre tanti punti, ha tantissimi campioni ed oggi sono stati aiutati anche dal pubblico. In vista della gara contro la Roma certa l'assenza di Cataldi che ne avrà per un po' a causa di un problema muscolare Inzaghi spera di recuperare Luis Alberto ieri sera assente per un affaticamento all'adduttore, una mancanza che si è sentita nell'economia del gioco.

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

