Enrico Sarzanini

ROMA Un gol di Correa per tenere ancora accesa una fiammella di speranza nella qualificazione. La Lazio batte il Cluj 1-0 grazie alla rete dell'argentino e può ancora sperare di passare il turno ma nell'ultimo turno della fase a gironi dovrà battere il Rennes in Francia e sperare che il Celtic, già qualificato da primo, superi i romeni. Inzaghi intanto si gode il successo di una Lazio piena di riserve che non ha affatto sfigurato contro un avversario che solo nel finale ha tentato, invano, una reazione. Inzaghi è soddisfatto per la prestazione, meno per il cammino della squadra fatto fino ad oggi: «Noi dovremmo vincere con il Rennes mentre il Celtic dovrà superare il Cluj. Dopo stasera ci credo di più anche se cresce l'amaro in bocca perché non meritavamo di giocarci tutto all'ultima giornata ed invece sarà così. Sono percorsi di crescita, non avevamo il solito pubblico nostro ma siamo stati bravi. Sia a ricompattarci che a rischiare poco». Così sulla prestazione: «Nel primo tempo dovevamo fare un gol in più abbiamo sofferto un po' ma alla fine siamo riusciti a portare a casa un risultato prezioso».

Il tecnico guarda al futuro ed è certo che manchi davvero poco per fare il definitivo salto di qualità: «Nonostante la qualità che mettiamo in campo, la squadra ha ampi margini di crescita. Secondo me dobbiamo cercare di fare più gol. Oltre a Immobile e Correa ho Caicedo, ma devo cercare di coinvolgere in area anche i quinti. Siamo il secondo attacco del campionato e se riusciamo a concretizzare di più possiamo fare il famoso salto». Soddisfatto il man of the match Correa: «Il io gol è stata una giocata difficile ma devo migliorare e continuare a fare bene per aiutare i miei compagni». Parolo è certo che l'argentino sarà decisivo per le sorti biancocelesti: «Sarà l'ago della bilancia: Ciro è una garanzia sotto porta e se Correa si conferma così efficace può essere un'arma in più».

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

