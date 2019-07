Enrico Sarzanini

ROMA Un gioiello caro ma appetito. Per la seconda estate di fila Milinkovic-Savic è al centro del mercato. «Questa volta non so se riuscirò a trattenerlo» ha ammesso il presidente della Lazio Claudio Lotito, e quindi dovrebbe essere questa l'estate giusta per consumare l'addio. I 100 milioni di euro di valutazione hanno subito allontanato la Juventus, alla finestra restano sia il Psg sia il Manchester United, gli unici due club in grado di soddisfare le richieste del presidente biancoceleste che mai come quest'anno, complice l'aiuto del diesse Igli Tare, dorme sonni tranquilli. Accontentato Inzaghi con gli innesti di Lazzari, Jony, Vavro e Adekanye, l'albanese ha già in mano i due assi nella manica da tirare fuori in caso di addio del serbo: Yusuf Yazici e Dominik Szoboszlai. Sul primo il Lille sembrava aver bruciato la concorrenza della Lazio ma ci ha pensato il patron del Trabzonspor Ahmet Agaoglu a frenare: «L'offerta non riflette il vero valore del giocatore. Se un club vuole prendere uno dei miei migliori elementi, deve agire di conseguenza». La sensazione è che dietro questo stop ci sia la volontà de giocatore che preferirebbe la Serie A alla Ligue 1. La Lazio è pronta ad accontentare i turchi mettendo sul piatto i 17 milioni di euro richiesti. L'altro obiettivo è il giovanissimo Szoboszlai talento del Salisburgo valutato 20 milioni di euro. Tare lo segue da tempo e spera di riuscire a regalarlo a Inzaghi. Nessuna smentita da parte dell'agente del calciatore Matyas Esterhazy che precisa: «Ci sono molte voci su tanti club, ma le cose non sono cambiate. Dominik si sta preparando a Salisburgo per la prima partita di campionato, in programma venerdì contro il Rapid Vienna. Lui come sostituto di Milinkovic? Il serbo è ancora un giocatore della Lazio, quindi non c'è bisogno di sostituirlo».

Il serbo attende sereno anche se ha ribadito alla società la volontà di voler lasciare la squadra.

Ieri giornata di riposo ad Auronzo di Cadore, questa sera al Palaroller presentazione della squadra e della seconda maglia quella bianca con due strisce verticali celeste e blu. Cresce infine l'entusiasmo dei tifosi: in prelazione confermate 11mila tessere miglior dato degli ultimi anni.

riproduzione riservata ®

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA