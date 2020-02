Enrico Sarzanini

ROMA Un esodo biancoceleste per continuare a cullare il sogno scudetto. Domenica alle 12.30 a Marassi contro il Genoa la Lazio potrà contare sul sostegno di oltre 5mila tifosi bincocelesti. Polverizzati i 2mila tagliandi del settore ospiti in meno di 24 ore infatti la società rossoblù ha deciso di aprire la gradinata Sud, una decisione che ha scatenato un vespaio di polemiche tra i sostenitori rossoblù: «I tifosi biancocelesti potranno assistere comodamente alla partita nella Sud - si legge in un comunicato dell'Associazione Club Genoani - in presenza di 2mila abbonati rossoblù. Riteniamo questa scelta della Questura assurda e provocatoria. Speriamo in un veloce ripensamento di quella che diventerà una pericolosa convivenza, quando invece potrebbe essere una bella domenica di sport». Esultano invece i laziali pronti ad invadere pacificamente Genova per far si che Marassi diventi, per un giorno, accogliente come lo stadio Olimpico. «La sensazione è che ci sarà un esodo da vecchi tempi» ha spiegato Marco Canigiani responsabile del marketing biancoceleste a Lazio Style Radio, era dai tempi dello scudetto che non si registrava un esodo di questa portata. Troppo importante il momento che vive la squadra, i tifosi credono nello scudetto e faranno di tutto perché i giocatori siano nelle migliori condizioni per lottare fino alla fine. Trasferta tra l'altro dalle mille insidie per gli uomini di Simone Inzaghi, la Lazio nelle ultime 9 partite ha ottenuto appena 1 vittoria, 5 sconfitte e 3 pareggi. Sull'onda dell'entusiasmo la società, che attualmente in Serie A è al terzo posto come media spettatori (circa 41mila), ha già aperto la vendita dei biglietti per la prossima gara interna dei biancocelesti contro il Bologna in programma sabato 29 febbraio alle 15. Dopo i 60 mila di domenica scorsa contro l'Inter si prevede un altro pienone tra l'altro gli Under 14 potranno entrare gratuitamente in Distinti Sud Est, Tevere Laterale e Monte Mario, mentre sarà riproposta la promozione Sky per ottenere i biglietti di Monte Mario al 50% di sconto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA