Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Un doppio colpo con il sogno Robben nel cassetto. Il mercato della Lazio entra nel vivo e regala ad Inzaghi Correa e Badelj. Il primo sostituto di Anderson, l'ex viola invece sarà il vice Leiva lo scorso anno costretto agli straordinari. Sorride il tecnico biancoceleste che vede riempirsi due vuoti. L'argentino (con passaporto italiano) arriva per 16 milioni di euro più 3 di bonus e firmerà un contratto di cinque anni a 1,5 milioni l'anno; Badelj, che si è svincolato dalla Fiorentina ed ha rifiutato lo Sporting Lisbona, firmerà un quadriennale a 1,3 milioni. Ma il sogno di Lotito si chiama Robben, una suggestione che potrebbe diventare un colpo. Nessuna trattativa con il Bayern Monaco, il presidente potrebbe bissare l'operazione Klose andata in scena nell'estate del 2011. Olandese, 34 anni, centrocampista offensivo di grande esperienza nella sua carriera ha giocato con PSV, Chelsea e Real Madrid, conquistando ben 29 titoli tra cui una Champions League con i teutonici nel 2013, sarebbe la ciliegina sulla torta. Talento indiscusso l'unica dubbio riguarda la tenuta fisica: nell'ultima stagione ha avuto diversi fastidi muscolari ed ha giocato 34 gare tra Campionato e Coppe. A complicare l'operazione l'ingaggio dell'olandese (valutato 13 milioni di euro) che ha rinnovato fino al 2019 a 4,5 milioni netti a stagione e che accetterebbe di trasferirsi a Roma solo di fronte ad un biennale a 3 netti con opzione per il terzo anno. In attesa di sviluppi si lavora per completare l'attacco: una volta ceduto Caicedo arriverà uno tra Wesley e Lucas Perez. Tutto in attesa che si definisca la questione Milinkovic.Lotito dal ritiro: «Sta nascendo una Lazio ambiziosa, vogliamo crescere con risorse, stabilità economiche e risultati sportivi: sono i nostri capisaldi. Immobile? Non l'abbiamo messo in vendita così come Milinkovic, poi di fronte a certe offerte si valuterà».riproduzione riservata ®