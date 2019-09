Enrico Sarzanini

ROMA Un confronto serrato per analizzare la sconfitta di Ferrara. Sbollita la rabbia per l'inaspettato ko contro la Spal, il tecnico Inzaghi, che domenica al termine del match negli spogliatoi non aveva profferito parola, ieri ha tenuto la squadra a rapporto a Formello. Si è detto deluso dalla prestazione ma ha invitato il gruppo a reagire, ha chiesto più impegno e dedizione e maggiore attenzione da parte di tutti. Nulla è compromesso, il tecnico ha chiesto una reazione già domani contro il Cluj in Romania, prima gara dei gironi di Europa League. Vincere sarebbe l'ideale per mettere alle spalle una domenica da incubo ma la squadra dovrà invertire quel mal di gol tornato prepotentemente d'attualità: nelle prime tre giornate la Lazio ha creato più occasioni (17,5 a partita) e fatto più tiri all'interno dell'area (12,5 a gara) di qualunque altra squadra ei cinque maggiori campionati in Europa. Il tris calato a Marassi contro la Samp all'esordio era stata dunque solo un'illusione, i 5 pali colti dalla squadra con questi numeri sembrano meno figli della sfortuna e più dell'imprecisione. Un preoccupante black out che ha fatto sprofondare la squadra nuovamente nell'incubo delle rimonte da due stagioni diventate fatali per le ambizioni Champions della squadra.

La testa della Lazio adesso è alla sfida di domani contro il Cluj, Inzaghi si aspetta un areazione e medita una mini rivoluzione nell'undici. Milinkovic e Correa, tenuti in panchina a Ferrara, sono pronti a tornare dal primo minuto. In difesa Si rivedrà Bastos al fianco di Acerbi con Vavro in leggero vantaggio su Luiz Felipe reduce da un piccolo guaio muscolare. La vera novità potrebbe riguardare l'attacco con Caicedo che insidia Immobile che potrebbe dunque partire dalla panchina. Inzaghi difficilmente ha rinunciato all'attaccante partenopeo ma le indicazioni arrivate da Ferrara potrebbero fargli cambiare idea. In questa ottica salgono vertiginosamente le quotazioni di Jony e Berisha. Il kosovaro in Nazionale si è ritrovato segnando una doppietta contro l'Inghilterra e dopo un anno vissuto quasi interamente in infermeria, vuole essere protagonista e potrebbe essere preferito a Luis Alberto. L'esterno spagnolo è invece pronto a far rifiatare Lulic che nell'ultima mezz'ora contro la Spal è apparso a corto di fiato e in evidente difficoltà.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

