Enrico SarzaniniROMA - Un colpo per gennaio. Ci sta pensando la Lazio che sta valutando la possibilità di regalare a Inzaghi un rinforzo in attacco. Nell'ultimo mese il diesse Tare, che monitora il mercato 365 giorni all'anno in cerca di nuovi colpi da mettere a segno, ha messo gli occhi su Yacine Brahimi, 28enne ala sinistra algerina il cui contratto con il Porto scadrà a giugno. Il club non solo rischia di perdere il giocatore a parametro zero, dopo aver rifiutato in estate un'offerta da ben 30 milioni di euro, ma sarebbe costretto anche a dover riconoscere alla Doyen Sports, che detiene metà del cartellino, un indennizzo da 6,5 milioni di euro. Una cifra alla portata della Lazio che sarebbe disposta a definire l'operazione già nella finestra di gennaio ma se la dovrà vedere con la concorrenza di altri club come ha confermato ieri il quotidiano portoghese A Bola nella sua edizione on line: «Il Porto sta pensando di cederlo con sei mesi di anticipo - si legge - per incassare qualcosa dalla sua partenza e non perderlo a parametro zero in estate. Nel frattempo aumentano le pretendenti e in fila ci sono il West Ham, l'Everton guidato dal tecnico lusitano Marco Silva e il Newcastle in Inghilterra, poi i francesi dell'Olympique Marsiglia e la Lazio». Un'operazione questa eventualmente legata al futuro di Luis Alberto la cui cessione sarebbe rimpiazzata proprio dall'arrivo di Brahimi: il Siviglia, che in estate si era visto rifiutare dalla Lazio un'offerta da oltre 25 milioni di euro, è pronto a tornare alla carica a gennaio mettendo sul piatto ben 30 milioni.Mentre Tare sta monitorando altri parametri zero di giugno come Iker Muniain, ala sinistra 25enne spagnola dell'Athletic Bilbao. Lotito intanto non molla Lazzari vero e proprio pallino del tecnico; Inzaghi sogna di poterlo schierarlo sull'out di destra proprio da gennaio.riproduzione riservata ®