Enrico Sarzanini ROMA Un anno dopo il matrimonio con la sua Gaia, Simone Inzaghi

ROMA Un anno dopo il matrimonio con la sua Gaia, Simone Inzaghi rinnova quello con la Lazio: la storia d'amore a tinte biancocelesti dunque, iniziata nel lontano 1999, durerà almeno fino al 2021. Il tecnico in compagnia del suo agente Tullio Tinti, ieri pomeriggio si è finalmente incontrato con Lotito a Villa san Sebastiano per mettere tutto nero su bianco: guadagnerà 2 milioni netti a stagione, bonus esclusi l'aumento vale anche per il suo storico staff, quello che per capirci lo segue sin dalle giovanili. C'è accordo su tutta la linea, anche quella del mercato che inizialmente aveva fatto tentennare Inzaghi, il presidente biancoceleste vuole in cambio la qualificazione in Champions già sbandierata un anno fa proprio dalla società certa che la squadra messa a disposizione del tecnico fosse all'altezza di quel traguardo. Messe da parte le ruggini di qualche settimana fa Lotito ha nuovamente abbracciato il suo figlioccio certo che gli regalerà l'ingresso nell'Europa che conta. Domani Inzaghi partirà per le meritate vacanze in Usa ma da oggi inizia la seconda fase quella del mercato, per questo sarà sempre in contatto con il diesse Tare.

Sono quattro i giocatori chiesti dal tecnico (Lazzari, Ansaldi, Izzo e Wesley) che spera di trattenere anche Milinkovic e Luis Alberto. Difficile ma non impossibile il serbo ha molto mercato ma Lotito non lo cederà per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro mentre lo spagnolo sarebbe orientato a tornare al Siviglia. A quel punto bisognerebbe tappare il buco che lascerebbe una delle due cessioni Inzaghi spera di riuscire a convincere Caicedo, assoluto protagonista nel finale di stagione, a restare a Roma. L'attaccante è in scadenza 2020 e verrà trattenuto solo se deciderà di rinnovare altrimenti verrà messo sul mercato.

Adesso la palla passa al diesse Tare che dovrà iniziare a modellare la Lazio del futuro, compito non facile soprattutto per i tanti esuberi in organico. Diversi i giocatori che non rientrano più nei piani: da Wallace, passando per Patric e Lukaku fino a Durmisi, bisognerà capire che cosa si dovrà fare con Badelj, che ha vissuto una stagione al di sotto delle aspettative, Berisha, praticamente sempre ai box per guai muscolari e Marusic: la società è orientata a riscattare Romulo e sulla destra serve un rincalzo all'altezza, in grado di far rifiatare il brasiliano che quando è sceso in campo è sempre risultato decisivo.

