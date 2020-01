Enrico Sarzanini

ROMA Un'altra rimonta che allunga la striscia senza sconfitte della Lazio in campionato e la conferma in testa a questa speciale classifica. Sono ben 13 su 47 i punti fino ad oggi conquistati partendo da una situazione di svantaggio. Dal derby al derby fu proprio nella stracittadina di andata che, nonostante una gara a tratti dominata, la squadra biancoceleste fu costretta a rimediare al vantaggio di Kolarov su rigore, ci pensò Luis Alberto a poco più di mezz'ora dalla fine a rimettere tutto in pari. Domenica sera è arrivato il bis questa volta con Acerbi che ha risposto al vantaggio di Dzeko.

In mezzo altre cinque gare, se contro Bologna ed Atalanta la rimonta consentì di guadagnare un solo punto a partita, contro Juventus, Cagliari e Brescia la squadra di Inzaghi riuscì a ribaltare il risultato e conquistò bottino pieno. Un'ulteriore conferma di quanto questa squadra sia maturata a livello caratteriale, negli ultimi anni vero e proprio tallone d'Achille come spesso sottolineato dallo stesso Inzaghi che, interrotta la striscia di vittorie consecutive (11), ora punta al record di imbattibilità in campionato: irraggiungibile il Liverpool che non perde da ben 40 gare, nel mirino c'è Sven Goran Eriksson che, come ricorda LazioPage, nella stagione 98/99 arrivò a 17 partite, appena dietro Mancini (2002/03, 16 gare).

Il calendario sorride all'attuale tecnico che la prossima settimana potrebbe dunque entrare ancora di più nella storia del club ma soprattutto potrebbe clamorosamente proiettare la Lazio al secondo posto in classifica. La serata storta contro la Roma, dunque, alla fine si è rivelata molto più preziosa del previsto per Inzaghi. Considerati il pareggio dell'Inter contro il Cagliari e la sconfitta della Juventus al San Paolo con il Napoli, la squadra biancoceleste è riuscita a mantenere intatto il distacco (-2) dai nerazzurri secondi e ha rosicchiato un punto ai bianconeri primi in classifica ora a +5. Dalla parte dell'allenatore c'è un calendario alla portata: domenica arriva all'Olimpico la Spal, mercoledì il recupero della sfida contro il Verona sempre in casa, la domenica successiva la trasferta a Parma. Tre gare tutte abbordabili che potrebbero clamorosamente proiettare la Lazio al secondo posto in classifica e con un altro primato da centrare: con il gol di Acerbi al derby (primo difensore della storia biancoceleste a segnare su azione) la squadra segna da 15 partite di fila a -1 da quella del 2017/18.

Martedì 28 Gennaio 2020

