Enrico Sarzanini

ROMA Tutto sulle spalle di Correa. Sarà il Tucu' a dover guidare l'attacco sabato allo stadio Olimpico contro il Milan. E' questa la pesante eredità della vittoria di Torino che lascia l'allenatore Simone Inzaghi senza Immobile e Caicedo entrambi squalificati. Come se non bastasse il giovane attaccante Adekanye svolge ancora lavoro differenziato per un problema muscolare mentre il baby Moro è out per uno stiramento importante. «Dobbiamo vedere chi affiancare a Correa contro il Milan, potrebbe esserci anche un'ipotesi di cambio modulo» ha detto a caldo il vice di Inzaghi, Farris. Sono diverse le possibilità e tra queste c'è anche quella suggestiva di vedere uno tra Luis Alberto o Milinkovic in attacco. Un'eventualità per nulla remota soprattutto alla luce del ritorno a Formello sul campo di Lucas Leiva, elemento imprescindibile del centrocampo costretto ai box dai postumi dell'intervento di pulizia al menisco esterno. Il brasiliano ieri ha partecipato al riscaldamento coi compagni ma ha saltato, così come Lukaku e Correa, la seconda parte dell'allenamento con cross e tiri in porta. Oggi giornata di relax, domani è in programma la ripresa che dirà molto sulle sue condizioni. Ancora ai box Luiz Felipe, che sta smaltendo una lesione muscolare al polpaccio, in forse sia Cataldi che Marusic. Quest'ultimo è stato sottoposto ad esami di controllo alla clinica Paideia per l'elongazione muscolare, la speranza di Inzaghi è che possa giocare almeno uno scampolo di partita. In queste ore prende quota quella che sembra più una suggestione, lo spostamento di Bastos che di professione fa il difensore in avanti, ma l'unica vera certezza si chiama Correa.

L'argentino non è al top ma partirà dall'inizio. «Credi nei tuoi sogni» ha scritto ieri sui social confermando la voglia di tutta la squadra di continuare a lottare per lo scudetto, Inzaghi spera che l'attaccante possa risultare decisivo contro il Milan così come successo nella gara di andata quando fu proprio un suo gol a 7' dalla fine a regalare la vittoria alla Lazio e a spezzare un tabù che in campionato contro i rossoneri durava dal lontano 1989. Bella l'iniziativa dei tifosi della Curva Nord: appuntamento sabato a Formello per scortare con gli scooter la squadra da Formello all'Olimpico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA