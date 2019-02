Enrico Sarzanini

ROMA Tutto sulla Coppa Italia. La Lazio punta forte sulla competizione tanto cara a Formello. «E' nelle nostre corde» ha spiegato qualche giorno fa il tecnico Inzaghi che, dopo la cocente eliminazione in Europa League, mercoledì sera in Spagna nella pancia dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán ha chiesto alla squadra una reazione martedì sera contro il Milan, andata delle semifinali di Coppa Italia. Un concetto che il presidente Claudio Lotito ha voluto ribadire ieri alla squadra nella sua improvvisata a Formello. Il numero uno biancoceleste non ha preso bene l'eliminazione dall'Europa e ha chiesto una reazione immediata. Per questo ieri ha tenuto a rapporto giocatori e staff tecnico, mezz'ora di duro confronto in cui ha chiesto di non mollare nel momento decisivo della stagione, quello che dirà di che pasta è fatta questa Lazio. Lotito ha anche fatto riferimento al derby del 3 marzo, che si giocherà proprio dopo la sfida contro i rossoneri. Prima di lasciare il centro sportivo un nuovo appello a centrare la Champions, obiettivo apertamente dichiarato in estate sia dallo stesso patron biancoceleste che dal diesse Tare. La società è infatti certa di aver allestito una squadra all'altezza e si aspetta che lotti fino all'ultimo alla pari con le contendenti per l'Europa che conta.

Dopo il ko di Siviglia però il morale dello spogliatoio è sotto i tacchi. La delusione per una sconfitta immeritata ha segnato squadra e tecnico che temono di chiudere la stagione con una misera qualificazione in Europa League. Ecco perché la doppia sfida contro il Milan diventa decisiva per l'annata. Replica della sfida di un anno fa, Inzaghi spera di vendicare l'eliminazione del 2018 e di centrare la finale di Coppa Italia che metterebbe la Lazio di fronte a una tra Atalanta o Fiorentina, due formazioni certamente alla portata. Una competizione che tra l'altro fa rima con Inzaghi: per la sesta volta di fila in semifinale, tre volte con la prima squadra e altrettante con la Primavera, da calciatore ne ha vinte tre, ora punta alla quarta finale in tre anni, e magari a portare a casa il secondo trofeo da quando siede sulla panchina biancoceleste.

Giocatori in silenzio social fanno rumore le dichiarazioni di Acerbi che ieri notte ha provato a dare una scossa ai compagni: «Fa molto male questa eliminazione. Ci abbiamo provato, purtroppo non ci siamo riusciti. Ora facciamo gruppo e ripartiamo che martedì c'è un obiettivo da centrare». Dopo tre sconfitte di fila sarà il campo a dire se la Lazio è uscita dalla crisi.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA