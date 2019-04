Enrico Sarzanini

ROMA Tutto in una notte. La Lazio si gioca la sua stagione domani sera a San Siro contro il Milan. In palio una finale di Coppa Italia che potrebbe cambiare il futuro di squadra e tecnico. Compromessa la corsa al quarto posto che sarebbe valso l'ingresso in Champions League, obiettivo a più riprese sbandierato dalla società, dopo la sconfitta interna contro il Chievo, la squadra biancoceleste può salvare la stagione vincendo la Coppa Italia, trofeo che garantirebbe anche l'ingresso ai gironi di Europa League. Il presidente Lotito ieri mattina è piombato a Formello ed ha tenuto a rapporto squadra e tecnico: su tutte le furie per l'ultima sconfitta contro il Chievo, ha chiesto una reazione immediata, una vittoria che possa dare un senso alla stagione. Il numero uno ha messo tutti sul banco degli imputati certo che sia in campionato che in Europa, si sarebbe potuto fare molto di più. Tutti sono sotto esame, tecnico compreso, le somme si tireranno solo a fine stagione quando il quadro sarà più completo. Simone Inzaghi ha ancora un altro anno di contratto e alla Lazio si trova benissimo ma la sua permanenza a Roma e tutt'altro che scontata. Il rapporto tra lui e Lotito è quello come di un padre come un figlio come ama spesso ribadire il presidente biancoceleste ma di fronte ad una stagione fallimentare le strade dei due si potrebbero clamorosamente separare. Presto per fare pronostici, tutto dipenderà dall'esito della gara contro il Milan, crocevia fondamentale dell'annata.

Intanto è in arrivo una maxi multa per Milinkovic che contro il Chievo si è fatto espellere per un inutile calcione rifilato a Stepinski lasciando la squadra in 10 per oltre un'ora. Il serbo subito dopo la partita via social aveva chiesto scusa a tutti con un lungo post («Non accadrà mai più - aveva promesso il centrocampista - mi dispiace che sia successo in un momento così difficile, voglio dimenticarlo il prima possibile. Non molliamo e andiamo avanti fino alla fine!») ma questo non è bastato per evitare la lavata di testa di Lotito che con tutta la squadra è stato molto chiaro: se la Lazio non centrerà uno dei due obiettivi rimasti (qualificazione in Europa League o Coppa Italia), la squadra resterà ad allenarsi a Formello fino al 30 giugno.

Capitolo tifosi. Domani sera a Milano oltre 3.000 sostenitori biancocelesti saranno al seguito della Lazio. La squadra verrà sostenuta per tutta la partita ma in caso di eliminazione la contestazione sarebbe inevitabile.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA