Enrico Sarzanini

ROMA Tutto in 40 giorni. La Lazio si gioca la stagione nel prossimo mese e mezzo, otto partite decisive. In casa biancoceleste c'è ancora tanta rabbia per il pareggio ottenuto a Firenze dopo aver dominato in lungo e in largo il primo tempo e aver sprecato almeno un paio di occasioni per chiudere il match. Inzaghi ieri dopo la gara contro i viola è stato molto duro con la squadra. Ha chiesto più cattiveria sotto porta ma anche maggiore attenzione in difesa. Al Franchi è bastato un solo errore per rallentare la corsa verso il traguardo Champions e questi due punti persi potrebbero pesare tantissimo a fine stagione. In classifica la Lazio è scivolata all'ottavo posto, superata da Torino e Atalanta che hanno due punti in più dei biancocelesti, ma deve ancora recuperare la sfida contro l'Udinese rinviata al 10 aprile. Ventiquattro ore per smaltire la rabbia del Franchi, da oggi si tornerà a lavoro a Formello per provare a riprendere la corsa verso il traguardo Champions anche perché lo stesso presidente Lotito non ha gradito l'atteggiamento della squadra e si aspetta una reazione domenica all'Olimpico contro il Parma prima di otto gare decisive. Subito dopo la sosta per le Nazionali la corsa della Lazio al quarto posto riprenderà con il big match di San Siro contro l'Inter del 31 marzo. Un vero e proprio scontro diretto che potrebbe essere decisivo per entrambi visto che domenica sera i nerazzurri sfideranno il Milan nel derby. Superato l'ostacolo Spalletti, il tecnico Inzaghi giocherà poi tre gare in una settimana, sulla carta tutte alla portata: mercoledì 3 aprile a Ferrara contro la Spal, domenica 7 alle 18 con il Sassuolo in casa, tre giorni dopo il recupero con l'Udinese sempre allo stadio Olimpico. Sabato 13 aprile altro big match a San Siro contro il Milan, una settimana dopo la gara interna contro il Chievo, a chiudere questo lotto di gare sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia ancora contro i rossoneri a San Siro, che si giocherà il 23 o il 24 aprile. Un match sul quale Inzaghi punta tutto, convinto che mettere in bacheca un trofeo oltre a garantire l'Europa League sarebbe l'ideale per chiudere al meglio una stagione che rischia di diventare fallimentare. Dopo una giornata di riposo intanto la squadra oggi torna ad allenarsi a Formello, Leiva guarda già alla prossima sfida di campionato: «Che peccato ieri! - scrive su Instagram - Dobbiamo continuare a lavorare per vincere domenica prossima. Forza Lazio».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA