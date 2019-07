Enrico Sarzanini

ROMA Tutti in Campidoglio per festeggiare la Coppa Italia. La Lazio è stata accolta ieri dalla Sindaca Virginia Raggi per celebrare la vittoria ottenuta lo scorso 15 maggio al'Olimpico contro l'Atalanta. Volti distesi e sorridenti, c'erano tutti: dall'aquila Olimpia, che per un attimo si è sistemata nella scranno proprio della Raggi, passando per Inzaghi il suo staff e la squadra fino alla dirigenza capeggiata dal presidente Claudio Lotito. A fare gli onori di casa è stata proprio la Raggi che, dopo essersi intrattenuta da sola con il Presidente biancoceleste (si è parlato anche dello stadio), ha fatto accomodare tutti nell'aula Giulio Cesare: «Abbiamo voluto offrire il giusto omaggio dell'Amministrazione Capitolina; sono ancora vive le immagini di quando avete alzato al cielo la Coppa Italia così, il saluto della Sindaca -. Una gioia per tutti i tifosi della Lazio, per tutti noi, un orgoglio per la città». Poi, l'augurio di «ritrovarci anche il prossimo anno qui per nuovi trionfi, sono sicura che saprete farci emozionare anche in questa nuova stagione». A fare da eco le parole di Lotito: «Dopo tanti anni ci avete accolto nella casa di tutti noi, siamo orgogliosi di essere qui come rappresentanti della città di Roma. Sappiamo che ci sono più tifosi giallorossi in città, ma la Lazio ha una responsabilità maggiore, perché rappresenta la storia del calcio a Roma».

Poi, torna sul trionfo dell'Olimpico: «La Coppa Italia è la vittoria di tutti, e mi fa piacere che sia considerata la vittoria della città. La Lazio è un punto di riferimento per un cambiamento, perché anche noi facciamo le nostre battaglie per cambiare il sistema affinché vincano il merito e i sacrifici». Terminati i saluti, la Raggi ha consegnato a Lotito una riproduzione in bronzo del Marco Aurelio. Alla Sindaca invece sono state regalate la prima (celeste) e la terza maglia (blu navy) della Lazio della prossima stagione 2019/20, che sono state svelate per l'occasione.

