Enrico Sarzanini

ROMA Trovato l'accordo per il rinnovo e in attesa dell'annuncio ufficiale, Caicedo si prepara per l'esordio stagionale con la maglia della Lazio. Domenica a Ferrara contro la Spal Simone Inzaghi è pronto a rilanciarlo al fianco di Immobile. Superato l'infortunio al polpaccio rimediato nell'ultima amichevole contro il Celta Vigo, poco prima dell'esordio contro la Samp, l'attaccante ha sfruttato la sosta per le nazionali per allenarsi a Formello e Inzaghi medita di premiarlo proprio con una bella maglia da titolare. Tutto ancora da decidere, oggi andranno in scena le prove in vista della sfida di Ferrara ma il fatto che Correa, impegnato con l'Argentina, sia rientrato solo ieri a Formello spingono Caicedo verso il debutto stagionale al fianco di Immobile. Poco importa che dal Quatar sia arrivata l'allettante offerta dell'Al Gharafa, che, a caccia di una punta, dopo il no di Mandzukic avrebbe virato proprio su Felipe Caicedo. L'attaccante ha accettato al rinnovo da 2 milioni netti a stagione fino al 2022, come ha confermato qualche giorno fa il diesse Tare e ha in testa solo la Lazio. Tutto merito di una stagione che, culminata con la rete nel 3-0 sulla Roma, lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi.

Sembra lontano ormai anni luce il gol divorato nel 2018 alla penultima giornata a Crotone che lo aveva fato diventare il responsabile principale della mancata qualificazione in Champions. Caicedo in un anno ha conquistato i tifosi e il tecnico che dopo un lungo corteggiamento lo ha convinto a restare. L'attaccante adesso vuole ripagare la fiducia sul campo e confermare quanto di buono fatto nell'ultima annata: tra i protagonisti della cavalcata in Coppa Italia culminata con la vittoria in finale contro l'Atalanta, con le 8 reti segnate in campionato ha quasi eguagliato la sua migliore annata con l'Espanyol (9 gol). Come se non bastasse, con Immobile lo scorso anno con 23 gol totali (15 l'azzurro e 8 l'ecuadoregno) ha formato la quinta coppia per gol segnati in Serie A dietro a Mandzukic-Ronaldo (30 gol totali, 9 e 21), Milik-Mertens (33 gol, 17 e 16), Zapata-Ilicic (35 gol, 23 e 12) e Quagliarella-Defrel (37, 26 e 11).

riproduzione riservata ®

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA