Enrico Sarzanini

ROMA Troppo Siviglia, poca Lazio e la sconfitta è servita. Vittoria corsara degli spagnoli ai quali basta il gol di Ben Yadder al 22' per espugnare l'Olimpico nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Una serata complicata per i biancocelesti e resa ancora più difficile dagli infortuni: senza Immobile e Milinkovic, entrambi in tribuna per guai muscolari, Inzaghi nel corso della gara ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Luis Alberto, Parolo e Bastos. Il tecnico ha fatto poi il punto: «Marco ha avuto un problema alla caviglia che era gonfia e domenica sarà out mentre Luis Alberto ha un problema all'adduttore, lo stesso che aveva lamentato nelle ultime settimane. Dovrà essere valutato nelle prossime ore anche se a Genova speriamo di riavere Milinkvovic e Immobile». Il risultato tiene ancora aperte le speranze qualificazione dei biancocelesti: «Abbiamo preso un gol da evitare, sapevamo delle loro ripartenze e ci hanno messo in difficoltà tre, quattro volte. Abbiamo avuto situazioni da sfruttare meglio, ma eravamo ben messi in campo. Non abbiamo demeritato e il pareggio sarebbe stato più giusto. Ho dovuto fare cambi forzati. Non è un risultato positivo, ma possiamo ancora qualificarci».

Rammaricato Acerbi, uno dei migliori in campo: «Ci è mancato il coraggio, loro sono bravi a palleggiare e hanno calciatori importanti ma noi siamo stati troppo remissivi. Meglio nella ripresa ma è stata difficile. L'1-0 ci tiene ancora in corsa ma in Spagna servirà un'altra Lazio». E magari la rosa al completo come sottolinea il giocatore: «Mancavano elementi importanti come lo sono tutti quelli che fanno parte della rosa. Purtroppo siamo anche sfortunato visti gli infortuni ma non dobbiamo cercare alibi, bisogna uscire sempre a testa alta e dare tutto». Correa crede ancora nella qualificazione: «Sono ripartiti bene e ci hanno fatto gol. Non siamo riusciti a pareggiare, è stata una partita difficile ma non è finita qui e al ritorno faremo di tutto per qualificarci. Siamo ancora vivi, dobbiamo avere fiducia». La testa adesso è al campionato: «A Genova dobbiamo vincere senza troppi giri di parole».

