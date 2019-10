Enrico Sarzanini

ROMA Troppo Immobile per la Lazio o Lazio troppo Immobile? E' l'interrogativo che in queste ore sta tormentando i tifosi biancocelesti. Difficile sciogliere l'amletico dubbio, la squadra è rientrata da Bologna con due certezze: l'attaccante partenopeo è tornato sui livelli altissimi di due stagioni fa ma nonostante tutto quando c'è da fare il salto di qualità la Lazio si inceppa. Era successo due stagioni fa contro l'Inter in casa all'ultima giornata: in quella occasione quando sarebbe bastato anche un pareggio per andare in Champions, la squadra di Inzaghi rimediò una bruciante sconfitta. Si è ripetuto lo scorso anno quando, nel momento topico della stagione contro Spal, Udinese e Chievo i biancocelesti conquistarono appena un punto, ruolino che di fatto li estromise dalla corsa al quarto posto. Certo, palmares alla mano negli ultimi anni la squadra di Inzaghi è quella che in Italia ha vinto di più con 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane, ma non è ancora riuscita a fare il tanto agognato salto di qualità con la qualificazione in Champions.

«Sarà per me un anno zero ha sottolineato Inzaghi questa estate in ritrito ad Auronzo, quest'anno il tecnico può contare sulla ritrovata vena di Immobile sempre più protagonista solitario dell'attacco biancoceleste. Con sette gol in altrettante partite è balzato al comando della classifica dei cannonieri di Serie A, mentre in quella all time della storia della Lazio è a quota 72 e adesso punta due giocatori del calibro di Rocchi, che si è fermato ad 82 e Giordano che toccò quota 86. Lo stesso Giordano non è stato tenero con i biancocelesti: «Si fanno due passi in avanti e due indietro ha detto a Radio Sei -. Non si possono alternare cose buone e cattive anche nella stessa partita, questa squadra non regge a livelli importanti».

Un concetto, quello del scarsa tenuta mentale, che gli stessi giocatori hanno spesso sottolineato. Eppure con un Ciro Immobile a questi livelli puntare alla Champions diventa un obbligo. L'attaccante ieri è stato esaltato sui social ufficiali della nazionale italiana come uno dei protagonisti dell'ultima giornata di campionato, l'attaccante mentre raggiungeva in treno i compagni in ritiro a Coverciano, in una storia di Instagram ha mandato il suo messaggio d'amore alla Lazio. E' tempo di nazionali ma alla ripresa all'Olimpico arriva l'Atalanta, un altro esame per capire le ambizioni della squadra.

