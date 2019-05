Enrico Sarzanini

ROMA Troppa Atalanta, poca pochissima Lazio e addio sogni Champions. Lo scontro diretto per il quarto posto va alla squadra di Giampiero Gasperini brava a reagire al gol a freddo di Parolo con Zapata e a dilagare nella ripresa anche grazie a Wallace, che prima dà il via all'azione del 2-1 e poi chiude il match con il clamoroso autogol. Biancocelesti che adesso rischiano di restare fuori da tutto e che per forza di cose dovranno puntare sulla finale del 15 maggio all'Olimpico, sempre contro l'Atalanta. «Ma l'Europa non deve passare per forza dalla finale» spiega Inzaghi a fine gara. Il tecnico rende onore all'avversario: «Hanno meritato di vincere. Siamo partiti bene poi nella ripresa sono entrati meglio loro in campo, noi abbiamo commesso un errore individuale che ci ha penalizzato ma soprattutto è mancata la reazione da squadra». Addio sogni Champions, il tecnico chiede un ultimo sforzo per l'Europa League: «Abbiamo commesso qualche passo falso importante durante la stagione, perso terreno con squadre che dovevamo battere adesso dobbiamo qualificarci dal campionato». Da rivedere la scelta di Wallace che il tecnico difende: «Domenica era andato molto bene, penso abbia fatto 60 minuti buoni, poi ha commesso un errore. Lo difenderò sempre, lavora molto bene e ha le stesse chances degli altri, parlare dopo è più facile».

Il 15 maggio servirà una Lazio diversa nella finale di Coppa Italia: «Dobbiamo evitare certi errori se vogliamo vincere la Coppa Italia. Con più attenzione nel primo tempo sarebbe cambiato il risultato. Lulic e Milinkovic ci avrebbero aiutato, non bisogna recriminare. Ci abbiamo messo del nostro, la vittoria dell'Atalanta non fa una piega». Parolo, il migliore in campo, non cerca scuse: «L'episodio ci ha condizionato, Wallace è stato sfortunato ma non abbiamo fatto nulla per recuperare alla sua distrazione, è colpa di tutti. Non abbiamo avuto la forza di arginare l'Atalanta, che non ha fatto tanto ma hanno molta voglia di inseguire il proprio sogno e corrono su tutti i palloni». La testa adesso è alla finale di Coppa Italia: «Dobbiamo essere bravi a fare 90' da grande squadra in Coppa Italia, quello è il nostro sogno».

