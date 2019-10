Enrico Sarzanini

ROMA - Tre settimane per testare le proprie ambizioni e indirizzare la stagione. La Lazio è attesa subito dopo la sosta delle Nazionali da un vero e proprio mini tour de force con 7 gare in appena 23 giorni, cinque di campionato e due di Europa League che testeranno le reali aspirazioni della squadra. Reduce dall'amaro pareggio conquistato a Bologna prima della sosta con Correa che ha sbagliato il rigore ad una manciata di minuti dalla fine, la squadra di Inzaghi dovrà recuperare il terreno perso in questo primo scorcio di campionato, sconfitta a Ferrara contro la Spal e fermata appunto dal Bologna. Il calendario però non sorride ad Inzaghi che si troverà subito di fronte l'Atalanta, ormai una realtà del nostro campionato e diretta concorrente per la lotta al quarto posto. La squadra di Gasperini due settimane fa ha già regolato la Roma all'Olimpico con un netto 2-0 ed è pronta a ripetersi per confermarsi la terza forza del campionato. La Lazio di contro è obbligata a vincere visti i 5 punti di distacco dai bergamaschi che potrebbero diventare 8, un margine già troppo ampio seppur solo all'ottava giornata di campionato. Sabato la sfida contro l'Atalanta all'Olimpico, quasi certamente orfana di Zapata che in nazionale ha rimediato un guaio muscolare, il giovedì successivo la trasferta di Europa League a Glasgow contro il Celtic che comanda il girone a quattro punti proprio davanti ai biancocelesti fermi a quota tre. La settimana successiva per la Lazio un trittico di gare decisive per la corsa alla Champions: primo step domenica sera al Franchi contro una Fiorentina rinvigorita dalle tre vittorie di fila inanellate prima della sosta, mercoledì 30 ottobre turno infrasettimanale casalingo contro il Torino diventato bestia nera dei biancocelesti che nelle ultime due gare all'Olimpico hanno conquistato la miseria di un punto, domenica 3 novembre a San Siro altro scontro diretto con il Milan dell'ex Pioli a caccia di punti per rilanciarsi proprio in chiave Champions. Giovedì 7 novembre la gara interna contro il Glasgow in Europa League il ciclo terribile si chiuderà contro il Lecce dell'ex Liverani.

