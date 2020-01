Enrico Sarzanini

ROMA Tra Simone Inzaghi e l'undicesima vittoria di fila c'è Claudio Ranieri. Un altro tabù da sfatare per l'allenatore biancoceleste che domani all'Olimpico se la dovrà vedere con una delle bestie nere della Lazio. Il tecnico della Sampdoria infatti ha tra le sue vittime preferite proprio i biancocelesti. Nelle 25 volte in cui li ha incrociati ha ottenuto ben 12 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Nell'ultimo ventennio il bilancio è tutto da dimenticare con 9 sconfitte in 12 partite, Ranieri contro la Lazio viene da una serie positiva di 5 vittorie, quattro proprio quando era alla guida della Roma. Un motivo in più per Inzaghi per spezzare questo predominio, corsi e ricorsi della storia vincendo contro i blucerchiati l'allenatore della Lazio potrebbe eguagliare le 11 vittorie di fila in campionato che appartengono a Luciano Spalletti e che furono centrate guarda caso proprio in un derby contro i biancocelesti il 26 febbraio 2006 (Lazio-Roma 0-2, gol di Taddei ed Aquilani). La squadra di Inzaghi non perde in campionato da fine settembre, nello scontro diretto contro l'Inter a San Siro, da allora una lunga cavalcata che ha portato i biancocelesti al terzo posto in classifica che adesso sarà però chiamata ad un piccolo tour de force che la vedrà giocare sette gare in appena un mese, di cui quattro giocate allo stadio Olimpico con una importante postilla: se la Lazio dovesse battere il Napoli il 21 al San Paolo, quarto di finale secco di Coppa Italia, l'andata delle semifinali si giocherebbe il 12 febbraio, quattro giorni prima del big match contro l'Inter.

Intanto non arrivano buone notizie dall'infermeria: Correa continua a lavorare a parte per il problema al polpaccio destro che rischia di tenerlo fuori contro la Roma anche Cataldi si è dovuto fermare. Il centrocampista è stato sottoposto alla clinica Paideia ad esami di controllo, si teme una lesione alla coscia che lo terrebbe fuori per un bel po' di tempo. Un problema viste le tante gare ravvicinate che dovrà giocare la squadra in questo periodo. Praticamente scelto l'undici che domani sfida la Sampdoria: Jony sarà al posto dello squalificato Lulic che rientra al derby contro la Roma, in avanti il tandem Caicedo-Immobile. In difesa Acerbi e Radu mentre Patric insidia Luiz Felipe per l'ultima maglia disponibile.

