Enrico Sarzanini ROMA Titolare inamovibile con la nazionale slovacca, Denis

ROMA Titolare inamovibile con la nazionale slovacca, Denis Vavro vuole conquistarsi il posto fisso anche nella Lazio. Quel ruolo in biancoceleste è vacante ormai da diverso tempo, nell'ultima stagione il tecnico Simone Inzaghi è stato costretto a un continuo turn over senza per questo riuscire a dare stabilità al reparto arretrato. Se Acerbi e Radu possono infatti essere considerati a tutti gli effetti titolari inamovibili rispettivamente al centro e a sinistra, sulla destra la situazione è ben diversa. Luiz Felipe, partito titolare nelle prime due gare di questo campionato contro Samp e Roma, è un ottimo talento e nonostante sia un classe '97 ha già 58 presenze con la maglia della Lazio. Il brasiliano ha tutto per esplodere, ma ha nella continuità il suo grosso limite, spesso fermato da infortuni muscolari: lo scorso anno in campionato ha giocato 17 gare con una media di 75' a partita, saltandone ben 8 per problemi fisici. Duttile e dotato tecnicamente anche il suo compagno Bastos che però non è mai riuscito a dare continuità alle sue prestazioni e l'anno scorso ha collezionato 18 presenze per un totale di 1135' giocati (una media di 63' a partita). Ecco perché tutto fa immaginare che Vavro potrà essere il titolare: pagato 11 milioni di euro (stessa cifra di Lazzari) è stato l'acquisto più costoso dell'ultimo mercato biancoceleste fino ad oggi, però Inzaghi non lo ha fatto ancora giocare dall'inizio. «Non essendo sceso in campo con la Samp mi aspettavo di scendere in campo contro la Roma ma non è successo e ci sono rimasto male» ha raccontato il gigante difensore una settimana fa in patria dal ritiro con la sua nazionale. Nessuna preclusione o pregiudizio nei suoi confronti, Simone Inzaghi non se l'è sentita di farlo esordire in una gara importante e delicata come il derby. Una scelta confermata dallo stesso diesse Tare che su Vavro comunque punta molto forte. Ecco allora che domenica a Ferrara potrebbe essere arrivata la tanto agognata occasione per il difensore pronto a mettere minuti nelle gambe, giovedì in Europa League con il Cluj sarà certamente in campo dall'inizio. Indicazioni confortanti per il tecnico biancoceleste sono arrivate dall'ultima gara di qualificazione ad Euro 2020 giocata da Vavro con la Slovacchia nella vittoriosa trasferta contro l'Ungheria battuta 2-1. Novanta minuti buoni per il centrale che ha guidato il reparto insieme a Skriniar con grande sicurezza.

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

