Enrico SarzaniniROMA - Tempo di sosta, tempo di rinnovi. Milinkovic e Immobile sono pronti a diventare i due giocatori più pagati dell'era Lotito andando a guadagnare cifre superiori ai 3 milioni di euro. Un segnale forte da parte del presidente Lotito che una volta messo tutto nero su bianco confermerà ancora una volta la ferma volontà di voler centrare la qualificazione in Champions. In estate era stato lo stesso Immobile, corteggiatissimo dal Milan, ad annunciare la firma sul nuovo contratto: «Per il rinnovo sono stati Tare e Lotito a chiamarmi, ci fidiamo l'uno dell'altro. Ho firmato a novembre, rifarlo dopo 10 mesi è motivo d'orgoglio per me. Vicini al rinnovo, il direttore ha un po' da fare ma appena si libera facciamo tutto. Lui e il presidente sono uomini di parola, sono tranquillo sotto questo punto di vista». Per l'attaccante è pronto un accordo fino al 2023 a 3 milioni netti bonus esclusi, legati manco a dirlo alle presenze ma soprattutto ai gol, quelli che lo scorso anno gli hanno permesso di vincere la classifica dei cannonieri assieme a Icardi, ma anche di arrotondare l'attuale ingaggio da 2,3 milioni di euro. Attualmente è il giocatore più pagato della Lazio con Leiva, ma degli attaccanti in Serie A è quello che percepisce l'ingaggio più basso. Ecco spiegato il motivo per cui in estate il Milan, che poi ha virato su Highuain, lo aveva tentato con una maxi offerta da 4,5 milioni netti l'anno. Uno sgarbo poco gradito alla Lazio che immediatamente promise l'adeguamento al calciatore.In arrivo quasi un raddoppio di stipendio per Milinkovic che anche lui andrà a guadagnare oltre tre milioni di euro. Uno dei giocatori più corteggiati dell'estate, Lotito lo valuta 150 milioni di euro e giura di aver rifiutato offerte superiori a 100 milioni. Un primo incontro con Kezman c'è già stato in estate, ma a breve l'agente sarà a Roma per mettere tutto nero su bianco e scrivere la parola fine su una querelle che dura ormai da mesi. Un rinnovo importante tanto per il giocatore quanto per la Lazio che con un ingaggio da top player potrà giustificare la cifra monstre che chiede per lasciarlo andare.riproduzione riservata ®