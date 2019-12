Enrico Sarzanini

ROMA - Sulle orme di Maestrelli e a un passo da Eriksson. Simone Inzaghi sta facendo volare la Lazio a suon di record e ormai sono in molti a credere che la squadra biancoceleste possa fare da terzo incomodo nella corsa per lo scudetto tra Inter e Juventus. Stabilito il record del club dopo 16 giornate con 36 punti, 11 vittorie e una differenza reti di +22, a Cagliari la squadra ha colto l'ottava vittoria di fila (in Europa solo il Liverpool è riuscito in una simile impresa) un record che nell'era Lotito avevano raggiunto solo Delio Rossi (2007) e Stefano Pioli (2015). L'obiettivo adesso si chiama Sven Goran Eriksson, che nella stagione 1998-99, quella prima del secondo scudetto della storia, inanellò ben 9 successi di fila. «Nessuna paura dello scudetto» ha ammesso il diesse Tare prima della sfida vinta contro il Cagliari, «sono sempre d'accordo con Igli» gli ha fatto eco Inzaghi che con i 36 punti conquistati in queste prime sedici giornate è riuscito ad eguagliare la Lazio di Maestrelli, considerando i tre punti a vittoria, quella che nel 1973-1974 conquistò il primo storico scudetto della storia biancoceleste. Come se non bastasse solo per 4 volte si è registrata una posizione migliore del terzo posto dopo 16 giornate: in due occasioni la Lazio si è classificata seconda, nel 1936-1937 con Viola e nel 1974-1975 con Maestrelli mentre nelle altre due ha vinto lo scudetto com'è accaduto nel 1973-1974 e nel 1999-2000.

«Rispetto allo scorso anno abbiamo molto più carattere e determinazione» il coro unanime dei giocatori, la Lazio ha perso solo una delle 6 partite in cui è andata in svantaggio mentre è la prima squadra di Serie A in doppia cifra per gol segnati negli ultimi 15' (11) e comanda questa speciale classifica anche in Europa insieme a Lipsia, Psg, Manchester United e Lione. Autentica macchina da gol ha segnato almeno 2 reti in 13 dei 16 match fino ad oggi disputati con Caicedo che è attualmente il secondo miglior bomber di scorta d'Europa con 4 gol segnati dalla panchina.

La testa della squadra adesso è alla Supercoppa Italiana in programma domenica 22 a Riad contro la Juventus. Ieri Luiz Felipe è tornato sulla vittoria di Cagliari: «E' stata una grande partita, abbiamo creduto nel successo fino all'ultimo minuto. Non era facile, ma come dice il presidente Lotito dobbiamo sempre essere fiduciosi in noi stessi fino all'ultimo istante».

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

