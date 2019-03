Enrico Sarzanini

ROMA Stefan Radu corre verso la storia. Domenica contro il Parma può diventare il terzo giocatore nella storia della Lazio per presenze. Una conferma del forte legame tra il difensore ed i colori biancocelesti. Il numero magico è il 343, gli basterà giocare contro gli emiliani per centrarlo e superare così Aldo Puccinelli. A quel punto potrà mettere nel mirino Paolo Negro attualmente terzo a quota 376 presenze. Difficile ma non impossibile anche perché il giocatore ha ancora due anni di contratto e una voglia matta di giocare ancora tantissime partite. Il sogno di diventare il numero uno è dunque possibile, davanti a lui ha Pino Wilson, secondo a quota 394 e Giuseppe Favalli leader assoluto con 401.

Arrivato nel gennaio del 2008 dalla Dinamo Bucarest per un milione di euro, l'estate successiva Radu fu riscattato per 5,5 milioni di euro. Fu amore a prima vista, ad infiammare i tifosi della Lazio il suo carattere da duro che lo ha spesso reso protagonista nei derby. Il sorriso beffardo che ha mandato su tutte le furie Kolarov dopo il rosso all'ultima stracittadina è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi che lo hanno eletto beniamino della Curva Nord. Spesso si era beccato con Totti, dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013 fu lui a trascinare tutta la squadra sotto alla Nord per intonare cori di scherno per gli avversari. Appena 8 gol all'attivo il primo arrivò cinque anni dopo il suo arrivo a Roma, il 6 dicembre 2012 a Maribor in Europa League - con la maglia della Lazio ha vinto due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, tra cui quella storica conquistata a Pechino nel 2009-2010 contro l'Inter del triplete targato Mourinho.

Con Lotito c'è sempre stato un legame fortissimo: il presidente, che di recente gli ha rinnovato il contratto fino al 2021, ha già pronto per lui un ruolo da dirigente. Il giocatore ormai è un romano acquisito e di lasciare Roma non ne ha nessuna intenzione. Nelle sue vene scorre sangue biancoceleste e domenica contro il Parma vuole riprendere la corsa verso il traguardo Champions frenata dalla Fiorentina. Al Franchi aveva accusato qualche problema fisico ma ieri si è regolarmente allenato a Formello ed è pronto per scrivere un'altra pagina di storia della Lazio.

