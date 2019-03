Enrico Sarzanini

ROMA Squillo Champions della Lazio alla quale basta un tempo per stendere il Parma 4-1 e riportarsi a -2 dalla Roma, ma con la gara contro l'Udinese ancora da recuperare. Tutto facile per i biancocelesti che sbloccano con Marusic, si tranquillizzano con la doppietta di Luis Alberto e chiudono il discorso con Lulic. Nella ripresa l'inutile rete dell'ex Sprocati, che sfrutta un retropassaggio sbagliato di Patric, un errore veniale che non rovina la prestazione del difensore ormai una certezza per il tecnico Inzaghi. Lazio pressoché perfetta, l'allenatore biancoceleste non vuole sentir parlare di formula vincente: «Scelgo di volta in volta i giocatori che reputo i migliori. I tre di centrocampo stanno bene e quindi è giusto che giochino loro anche se abbiamo Cataldi, Badelj e Parolo che pur allenandosi bene stanno fuori». Il tecnico è comunque molto soddisfatto per la prestazione della squadra: «I ragazzi sono stati davvero bravi. La conferma è che ho ancora la voce perché non mi hanno fatto urlare (ride, ndr). Affrontavamo una gara importante, siamo stati sempre lucidi e in partita bravi a chiudere il discorso già nel primo tempo».

Dal gruppo ai singoli il passo è breve: «Luis Alberto in questo momento è fondamentale, così come Correa: sta troppo bene per lasciarlo fuori. Parolo, che era stato protagonista con il Milan, sono tre gare che va in panchina ma la nostra forza è proprio il gruppo e queste scelte condivise da tutti». Un concetto molto caro al tecnico: «Per essere squadra tutti devono dare una mano. A Firenze eravamo stati belli ma poco cinici questa volta siamo stato anche cattivi sotto porta ed era quello che cercavo. Ci siamo ripresi i punti persi al Franchi facendo diventare semplice una gara ricca di insidie».

Chiusura dedicata al terreno di gioco in ottime condizioni nonostante sabato si fosse giocato il Sei Nazioni di rugby: «Devo fare i complimenti al Coni e agli addetti perché il campo era perfetto». Soddisfatto Marusic protagonista con il gol che ha sbloccato la gara: «Finalmente sto bene fisicamente adesso la testa è alle Nazionali, poi penseremo all'Inter».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA