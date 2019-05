Enrico Sarzanini

ROMA «Simone Inzaghi è il nostro allenatore». Il presidente della Lazio Claudio Lotito non ha dubbi, sarà ancora il piacentino il tecnico biancoceleste. Più che una certezza però quello del numero uno della Lazio sembra un messaggio ad Inzaghi che in questi giorni dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro. «Non c'è nessun tipo di attrito, forse ci sarà l'aspirazione o l'appetito di qualcun altro perché l'erba del vicino è sempre più verde» spiega ancora Lotito sottolineando che «c'è un contratto in essere e la Lazio dovrebbe essere un punto di partenza invece diventa un punto di arrivo perché oggi questa società non invidia niente a nessuno». Insomma, la scelta è solo e soltanto di Inzaghi anche perché, sottolinea ancora il presidente che definisce il tecnico «un patrimonio della società», «quando un giocatore è a scadenza per progettare il futuro bisogna prolungare l'accordo». Guai poi a parlare di trattativa: «E' un termine improprio: Inzaghi ha un contratto, fa parte dell'organico e io non ho mai posto questo problema». L'allenatore però continua ad evitare i cronisti e non ha ancora deciso se continuare la sua avventura a Roma, una scelta che prenderà entro venerdì prima di partire per le vacanze con la famiglia.

Secondo Lotito le priorità in questo momento sono altre: «Riguardano l'organizzazione dell'organico, la pianificazione, le prospettive del club e poi vengono gli interessi delle singole persone. Gli altri parlano sempre di soldi, noi invece parliamo di programmazione, perché i risultati sono merito o demerito di tutti, perché si vince e si perde tutti insieme. Nel momento in cui stabiliremo i programmi decideremo anche la programmazione e i ruoli delle persone».

Chiusa la questione Inzaghi, si apre quella Milinkovic: «La Juventus non me lo ha mai chiesto e credo che non lo farà perché nella vita si chiedono le cose che si possono ottenere. I bianconeri avevano provato a prendere Keita a loro modo, invece io l'ho venduto a 30 milioni al Monaco. Se arriveranno offerte le valuteremo con il giocatore». Lotto conclude con una promessa ai tifosi: «Non sarà una Lazio più debole, anche perché il nostro modo di fare calcio non è legato al nome ma alla qualità dei giocatori».

riproduzione riservata ®

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA