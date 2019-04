Enrico Sarzanini

ROMA - Si è già accesa sui social la sfida in programma sabato a San Siro tra Milan e Lazio. Ad infiammarla ci hanno pensato Francesco Acerbi e Tiemoué Bakayoko. Dopo il pareggio contro il Sassuolo domenica all'Olimpico, il difensore a Lazio Style Channel aveva pizzicato i rivali: «Noi andiamo a Milano per vincere, siamo più forti: come singoli non c'è paragone». Pronta è arrivata la risposta di Bakayoko via Twitter: «Ok Acerbi, ci vediamo sabato», accompagnata da una emoji sorridente.

«Non volevo mancare di rispetto a nessuno» la controreplica di Acerbi che più dei compagni sente la sfida crocevia fondamentale per il traguardo Champions. E ancora: «Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni - prosegue ancora il difensore su Instagram - il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo». L'altra sera il difensore, presente alla cena di beneficenza organizzata dall'associazione Anti-Cipo Onlus di Serena Grigioni, la figlia del preparatore dei portieri della Lazio, ha voluto anche ringraziare i tifosi biancocelesti: «Fa sempre piacere a tutti ricevere tanti applausi. Ma sono sempre stato e rimarrò per sempre umile. Vado avanti per la mia strada e speriamo bene. La nostra testa è alla sfida contro il Milan già da domenica sera dopo l'amaro pareggio contro il Sassuolo».

Gara decisiva per la corsa al quarto posto quella contro i rossoneri, il 24 aprile replica della sfida di Coppa Italia, questa volta in palio c'è la finale di Coppa Italia, lo 0-0 maturato all'andata lascia tutto aperto: se in campionato Inzaghi vuole sfatare un tabù che dura da oltre 30 anni, in Coppa c'è da vendicare l'amara eliminazione di un anno fa che costò appunto la finale. Motivazioni per fare bene ce ne sono, adesso sarà il campo a parlare. Da Formello ancora assente Marusic: Romulo si candida per un posto da titolare.

