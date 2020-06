Enrico Sarzanini

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic ha messo nel mirino l'Atalanta. Il serbo, la scorsa settimana fermato da una botta al ginocchio rimediata in allenamento che gli aveva procurato un forte dolore, è definitivamente recuperato e ieri in allenamento ha anche segnato un super gol strappando gli applausi dei compagni. Troppa la voglia di tornare in campo dopo una pausa così lunga, il sergente' non vede l'ora che arrivi il 24 giugno per sfidare la squadra di Gasperini, la sua vittima preferita: da quando è arrivato in Italia ha segnato ai nerazzurri ben quattro gol, il più pesante certamente quello di maggio 2019 quando con un colpo di testa sbloccò la finale di Coppa Italia poi vinta dai biancocelesti 2-0 (raddoppio di Correa nel finale). Ma c'è un altro dato statistico che fa ben sperare l'allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi perché delle sette sfide contro l'Atalanta Milinkovic ne ha persa una sola con tre vittorie ed altrettanti pareggi all'attivo. L'altra buona notizia per il tecnico, viste le tante gare ravvicinate che attendono i biancocelesti, è anche il recupero di Vavro che ha superato lo stiramento accusato in quarantena: anche per lui lavoro senza forzare, alla ripresa rientrerà tra i convocati. Il difensore slovacco in patria racconta l'atmosfera nello spogliatoio biancoceleste: «E' fantastica e siamo concentrati per farci trovare pronti. Personalmente sono felice di giocarmi lo scudetto in campo e non a tavolino come volevano». Ancora assente Leiva, a riposo per un leggero fastidio al ginocchio, che contro l'Atalanta sarà regolarmente in campo: «L'obiettivo primario resta la qualificazione in Champions League spiega in Brasile - ma avendo la possibilità di lottare per il titolo proveremo a sfidare la Juventus».

