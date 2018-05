Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Senza la Champions la svolta della Lazio si chiama Milinkovic. Comunque vada il serbo farà le fortune dei biancocelesti: se ceduto porterà una cascata di milioni nelle casse del club utili per rinforzare la squadra, al contrario qualora restasse, sarebbe il vero valore aggiunto. Trattenere il serbo sarà difficile. L'ultima stagione da protagonista di Sergej ha attirato le attenzioni dei club più importanti d'Europa, il resto potrebbe farlo la mancata qualificazione in Champions della Lazio. In queste condizioni sarà difficile che possa giocare ancora con la maglia della Lazio, soprattutto perché sulle sue tracce ci sono la Juve, unica italiana che in questo momento si può permettere di acquistarlo («Giocherà in bianconero» hanno scritto ieri i media serbi), il Real Madrid fresco campione d'Europa, il Manchester United di Mourinho a caccia di campioni per rilanciarsi ed il Psg dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi che non bada a spese per accontentare i suoi allenatori. Lotito in passato sulla questione è stato molto chiaro: Milinkovic lascerà la Lazio solo per un'offerta folle, che di fatto vuol dire almeno 120 milioni di euro. D'altronde quando hai in rosa il centrocampista più completo d'Europa, con un contratto fino al 2022, è giusto dare il via a quella che potrebbe rivelarsi l'asta più intrigante di questo calcio mercato. Da Napoli Tare ribadisce: «Milinkovic è un nostro giocatore diventato fortissimo. Il futuro non lo conosco, vedremo». Prima di partire per le vacanze Inzaghi ha incontrato l'albanese per fare il punto, ribadendo la richiesta di diversi elementi a partire dalla difesa dove, oltre al sostituto di De Vrij, in porta servirà un vice Strakosha. Altra priorità il vice-Parolo, mentre in attacco serve un degno sostituto di Immobile che quest'anno si è caricato da solo il peso dell'attacco.riproduzione riservata ®