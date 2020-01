Enrico Sarzanini

ROMA Sempre l'ultimo a mollare Francesco Acerbi è il simbolo della Lazio che lotta fino alla fine, spesso capace di riacciuffare le partite all'ultimo. Leader silenzioso il leone è stato l'unico a ruggire nel derby contro la Roma, con un gol che a fine anno potrebbe risultare pesantissimo per la qualificazione in Champions. Un punto prezioso che consente ai biancocelesti di mantenere la Roma a -7 con una gara ancora da recuperare e di rosicchiare un punto alla Juve capolista. Acerbi è un esempio per tutti l'ideale per un allenatore: da quando due anni fa è arrivato alla Lazio ha saltato una sola gara contro la Juventus per squalifica. Galeotta fu, un anno fa (era il 27 gennaio 2019), l'espulsione contro il Napoli. Un rosso pensatissimo per il difensore che interruppe bruscamente il sogno di raggiungere il record di gare consecutive che è ancora di Zanetti (162). Acerbi però non si è dato per vinto ed ha ricominciato li dove qualche stagione fa aveva iniziato a Sassuolo, inanellando presenze su presenze e con la Roma ha toccato quota 50. Certo il record di Zanetti è ancora molto lontano ma a 31 anni e con questa voglia di giocare tutto è ancora possibile. Acerbi però ha in testa un solo obiettivo: aiutare la Lazio a centrare la qualificazione in Champions che ormai manca da 13 anni. I numeri fino ad oggi premiano Inzaghi che è riuscito a ritrovare il giusto equilibrio: secondo miglior attacco dietro l'Atalanta i biancocelesti hanno nella difesa capeggiata da Acerbi il loro punto di forza e fino ad oggi hanno subito solo un gol in più dell'Inter. Eccolo il segreto del successo della Lazio che anche contro la Roma è riuscita a limitare i danni nonostante la squadra di Fonseca abbia dominato per lunghi tratti la gara. Ieri a Formello intanto ripresa a ranghi ridotti: out Cataldi, Lukaku, Marusic; non si è visto Correa, che sarà sottoposto oggi a un controllo al polpaccio in Paideia (quasi certa la lesione); Milinkovic, Patric, Radu, Adekanye e Luis Alberto hanno invece lavorato a parte senza forzare.

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

