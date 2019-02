Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Seconda vittoria di fila e quarto posto in solitaria. Cinica ed efficace la Lazio soffre ma alla fine supera l'Empoli di misura e in attesa che le avversarie scendano in campo respira a pieni polmoni aria di Champions. Mattatore della giornata ancora una volta Caicedo che dopo il Frosinone ha steso anche i toscani. Senza Parolo, squalificato, Immobile e Luis Alberto, in tribuna acciaccati, Inzaghi centra la terza vittoria di fila, Coppa Italia compresa, e adesso avrà una settimana per preparare la difficile gara contro il Siviglia, andata dei sedicesimi di Europa League che andrà in scena tra sette giorni all'Olimpico (ritorno sei giorni dopo in Spagna). Lazio che così come allo Stirpe contro il Frosinone ha faticato ma Inzaghi guarda la classifica e sorride: «Sono state due vittorie sofferte ma sei punti importanti per la nostra classifica dopo tre gare in sette giorni». Il tecnico ha avuto le risposte che cercava dai cosiddetti panchinari: «Devo fare un plauso ai ragazzi e in particolare a Caicedo protagonista delle ultime due gare. Lo scorso anno è stato criticato ma io l'ho voluto tenere e lui mi sta ripagando con le prestazioni. Il rigore? Immobile e Luis Alberto erano in tribuna, potevano batterlo Correa o Lulic ma lui se l'è sentita ed è andato sul pallone». Biancocelesti in affanno, Inzaghi però guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il primo tempo è stato giocato bene e dovevamo fare un gol in più viste le occasioni che abbiamo avuto, poi abbiamo perso un po' di lucidità, ci siamo allungati ma non ricordo parate di Strakosha. La nostra forza è il gruppo».Da valutare Milinkovic uscito per un affaticamento e che si aggiunge alla lunga lista dei giocatori non al top della forma: «Andrà valutato così come Correa che ha giocato con una fasciatura. Credo che Luis Alberto e Immobile ci saranno in Europa».Soddisfatto capitan Lulic che si prende i tre punti: «Queste gare è importante vincerle poi come ci riesci non importa. Con la Juve ad esempio abbiamo giocato alla pari eppure abbiamo perso. E' importante aver una rosa ampia perché giochiamo ogni tre giorni. Secondo me se continueremo cos andremo molto lontano».riproduzione riservata ®