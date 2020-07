Enrico Sarzanini

ROMA Seconda vittoria consecutiva in rimonta per la Lazio che batte 2-1 il Torino, viaggia spedita verso la qualificazione in Champions League e tiene viva la lotta scudetto. Pasticcio iniziale biancoceleste con Parolo che invece di buttare la palla in angolo la ributta in area favorendo i granata che si procurano il rigore; ad inizio ripresa ci pensa il solito Immobile a trovare la rete del pareggio: l'attaccante biancoceleste segna il gol numero 95 con un singolo allenatore ed eguaglia Pippo Inzaghi. A quel punto la squadra biancoceleste spinge sull'acceleratore e a 18' dalla fine trova la rete della vittoria con Parolo che torna al gol 13 mesi dopo l'ultima volta: «Ci ho creduto spiega il centrocampista - e mi sono riscattato dell'errore che ho fatto in avvio sull'azione del rigore del Torino. Le rimonte? Siamo una squadra con carattere e con dei principi. Lazio che consolida il secondo posto ma Parolo non guarda allo scudetto: Adesso andiamo in Champions, poi proveremo a dare fastidio alla Juventus».

Sorridente e soddisfatto Massimiliano Farris, che ha sostituito Inzaghi squalificato, che però no ha digerito l'episodio del rigore: «Il penalty ci può anche stare ma questa ammonizione pesa tantissimo perché terrà fuori Immobile contro il Milan, questa regola penalizza tutti purtroppo». E non sarà l'unico visto che sabato allo stadio Olimpico di Roma mancherà anche Caicedo che, anche lui diffidato, è stato ammonito e verrà squalificato per un turno. Correa dovrà dunque reggere l'attacco della Lazio da solo: «Vedremo se potrà fare l'unica punta o se gli metteremo qualcuno accanto, ma vista la penuria di attaccanti credo che dovremo cambiare modulo». Più difficile invece dover fare i conti con le tante assenze in particolare quella di Leiva che non si è ancora ripreso dalla pulizia del menisco esterno: «Purtroppo ci sono stati degli intoppi ma speriamo che torni presto perché lui è fondamentale per noi. Per quanto riguarda gli altri speriamo di poter contare su Cataldi e Marusic». Chiusura dedicata a Inzaghi che ha sofferto in tribuna: «Quelli di oggi sono i risultati di 4 anni di lavoro che stiamo portando avanti. Lui è uno passionale, un tifoso con un grandissimo cuore».

