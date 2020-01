Enrico Sarzanini

ROMA Scampato il pericolo di un lungo stop per Correa (i controlli in Paideia hanno scongiurato la lesione ed evidenziato solo un affaticamento al polpaccio, per lui 10 giorni di stop) adesso Simone Inzaghi è in ansia per i diffidati. Eccola la nuova minaccia per la Lazio sulla strada verso la qualificazione in Champions League. Il tecnico rischia da un momento all'altro di dover rinunciare ad uno tra Acerbi, Cataldi, Radu, Immobile o Luiz Felipe. Una bella gatta da pelare per l'allenatore che sta facendo i conti con una serie di acciacchi che potrebbero costringerlo a dover stravolgere la formazione. L'ansia più grande manco a dirlo arriva dall'attacco dove, assente comunque Correa per almeno altri dieci giorni, l'eventuale squalifica di Immobile metterebbe nei guai Inzaghi. Se Caicedo è una certezza Adekanie è ancora troppo acerbo mentre Luis Alberto non è al top della forma. Ieri lo spagnolo non si è allenato perché ancora affaticato dopo il derby anche se contro la Spal sarà regolarmente in campo. Il tutto in un momento delicatissimo della stagione nella quale, grazie ad un calendario alla portata (Spal e Parma) la squadra biancoceleste, complice il recupero della sfida contro il Verona che si giocherà mercoledì sera allo stadio Olimpico, potrebbe addirittura scavalcare l'Inter al secondo posto. Meno preoccupante la diffida di Cataldi, che è considerato un'alternativa a Leiva (e che non è al meglio), l'altro problema riguarda la difesa dove a rischio squalifica c'è un certo Acerbi. Il difensore già un anno fa fu costretto ad interrompere la serie record di presenze per l'espulsione rimediata contro il Napoli, raggiunta quota 50 gare di fila punta nuovamente al primato di Zanetti (162). Manco a dirlo Inzaghi incrocia le dita conscio di quanto sia importante questo giocatore per tutto il reparto arretrato. Considerata l'ottima stagione di Patric fa invece molta meno paura la diffida di Luiz Felipe: lo spagnolo è ormai sinonimo di garanzia e domenica contro la Spal potrebbe tornare a giocare dal primo minuto. Impossibile fare calcoli, Inzaghi spera solo di passare indenne questo periodo ma anche e soprattutto di poter schierare domenica 16 febbraio allo stadio Olimpico contro l'Inter la Lazio ideale in quello che si preannuncia come un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto in classifica.

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA