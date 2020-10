Enrico Sarzanini

ROMA - Sarà un onore giocare al fianco di Ciro Immobile. Vedat Muriqi si presenta così ai suoi nuovi tifosi della Lazio. Quasi a voler dare un calcio alle polemiche che hanno investito in queste ore l'attaccante azzurro, dopo il clamoroso gol mancato contro l'Olanda, il kosovaro si sfrega le mani alla sola idea di poter giocare con il capocannoniere dell'ultimo campionato: Non vedo l'ora prosegue - e cercherò di imparare da lui tutto il possibile e farò il massimo per permettergli di fare gol. Domani la trasferta a Marassi contro la Sampdoria, Muriqi, acquisto di punta dell'ultimo mercato (è costato poco meno di 20 milioni), è pronto per l'esordio in biancoceleste anche se dovrà attendere per fare coppia con Immobile squalificato: Sono in uno dei club più importanti d'Italia e nel primo club della Capitale, voglio essere grande quanto è grande la Lazio. Presentato anche Wesley Hoedt, da Formello allarme Caicedo che ha interrotto la seduta per un fastidio ai flessori: verrà valutato oggi, Inzaghi è in ansia.

