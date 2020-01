Enrico Sarzanini

ROMA «Sapete tutti che cosa rappresenta per noi la Coppa Italia». Alla vigilia dell'esordio nella competizione in programma oggi alle 18 contro la Cremonese il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha fatto il punto da Lazio Style Radio. Niente conferenza per l'allenatore che scende in campo all'Olimpico da detentrice del torneo: «Abbiamo vinto lo scorso anno, perso la finale contro la Juventus tre anni fa e perso una stagione fa al quattordicesimo rigore contro il Milan. Vogliamo ricominciare il cammino: c'è una partita da affrontare nel migliore dei modi e cercheremo di prepararla bene». Di fronte un avversario alla portata che milita in serie B, ma il tecnico chiede massima attenzione: «Dobbiamo avere voglia di vincere indipendentemente da avversario e manifestazione. Sabato abbiamo avuto una gara dispendiosa e abbiamo diversi acciacchi: Radu, Lulic, Correa e Lukaku non saranno della partita così come Leiva e Marusic che saranno squalificati». A proposito del Tucu Correa l'attaccante argentino è ancora fermo per il guaio muscolare al polpaccio che lo ha tenuto fuori contro il Napoli: ieri controlli in Paideia per cercare di capire la reale entità dell'infortunio e quando potrà tornare a disposizione. Oggi Inzaghi ritroverà in panchina Rastelli che conosce bene: «Per me è stato molto importante: giocavamo insieme al primo anno di A a Piacenza e mi fece fare tanti gol. Ci siamo già incontrati con il Cagliari. E' un allenatore bravo e preparato che sa preparare e organizzate bene le sue squadre». In campo invece un'altra vecchia conoscenza dell'allenatore: «Rivedrò con piacere anche Palombi che è cresciuto tanto con me e con cui abbiamo vinto trofei importanti a livello giovanile». Nella lista dei convocati biancocelesti tornerà invece Vavro che a dicembre contro il Rennes aveva rimediato una brutta distorsione al ginocchio: «Dopo quaranta giorni di assenza non è pronto per giocare, ma valuteremo di volta in volta i suoi progressi e lo farò lentamente rientrare perché per noi è un giocatore importante». Ampio turn over in vista della gara di sabato con la Samp: straordinari per Luis Alberto e Immobile per il resto spazio a Proto al posto di Strakosha, Patric, Bastos, Jony e Berisha. Fronte mercato il centrocampista dell'Eibar Gonzalo Escalante, in scadenza a giugno, ha già firmato con la Lazio un contratto di 4 anni a 1,4 netti a stagione: arriverà a giugno.

