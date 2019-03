Enrico Sarzanini

ROMA - Ritorno al passato. In tre gare Simone Inzaghi si è ripreso la Lazio rilanciando le sue ambizioni Champions. Contro Roma, Fiorentina e Parma il tecnico ha potuto ammirare nuovamente la squadra che un anno fa aveva stupito tutti a suon di gol costretta a rinunciare alla qualificazione in Champions solo per differenza reti. Otto gol fatti ed appena uno subito sono bastati 270' ai biancocelesti per dare un calcio alla crisi e tornare in corsa per il quarto posto. Segnali di ripresa c'erano già stato ad inizio anno ma l'eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia e quella sconfitta rimediata a Marassi contro il Genoa, maturata nonostante il vantaggio iniziale, avevano messo tecnico e squadra sul banco degli imputati. A dare il la alla riscossa il netto 3-0 sulla Roma che di fatto ha regalato nuovo entusiasmo a tecnico e giocatori. La conferma è arrivata dal primato stabilito dalla squadra che, come scrive Lazio Page, in questo 2019 è l'unica in Serie A ad aver sempre segnato un gol. I biancocelesti comandano questa speciale classifica ed in campionato vanno a segno da 11 partite consecutive, meglio anche della Juve di Allegri. L'ultima volta che la squadra di Inzaghi è rimasta a secco è stato il 17 dicembre a Bergamo contro l'Atalanta, dove in realtà il gol l'aveva trovato con Acerbi, pizzicato in fuorigioco di un tallone dalla VAR. In questa speciale classifica la Lazio primeggia davanti a Milan e Inter che inseguono a 7 e 6 gare consecutive.

Biancocelesti che hanno ripreso a segnare con una certa continuità ma che con un solo gol subito nelle ultime tre partite hanno chiuso la difesa a chiave. Quello che lo scorso anno era considerato il tallone d'Achille in questa stagione si sta trasformando in un punto di forza. Inzaghi, che fin da subito ha puntato su Acerbi e Radu, è riuscito a trovare anche il terzo elemento ed ha occupato un posto rimasto vacante per mesi: si tratta di Patric. Lo spagnolo, che sembrava ai margini del progetto e che era pronto a partire a gennaio, alla fine dopo un confronto con il tecnico ha deciso di restare, di giocarsi le sue possibilità. Ha aspettato il suo turno, digerito qualche scelta di Inzaghi nemmeno troppo a cuor leggero come a Siviglia in Europa League quando nero dalla rabbia imboccò la via degli spogliatoi salvo poi tornare indietro perché richiamo dal vice Farris, e alla fine si è preso una maglia da titolare.

