Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - «Ripartiamo anche in campionato». Alla vigilia della sfida contro il Frosinone Inzaghi indica la via per puntare alla Champions. La spinta può arrivare dall'incredibile vittoria a San Siro contro l'Inter valsa le semifinali di Coppa Italia: «Con i successi la squadra prende sempre più autostima spiega il tecnico -. Veniamo da un buon momento, da una qualificazione meritata. La Juventus e l'Inter sono però già il passato, dobbiamo ricominciare a fare punti in campionato già da Frosinone». Manco a dirlo punta tutto su quel gruppo che lo scorso anno aveva quasi centrato l'obiettivo quarto posto: «Deve essere la nostra forza: un giocatore ti può far vincere una partita ma tutti insieme si può arrivare lontano. Siamo l'unica italiana in lizza per tutti gli obiettivi e avrò bisogno di tutti se poi ci sono scelte da fare a volte difficili e che scontentano qualcuno le faccio sempre con lucidità e coerenza». Tutto senza guardare la classifica: «Posso incidere sui risultati della squadra, non sulle altre squadre. Pensiamo a noi stessi, serve continuità di prestazioni come negli ultimi quindici giorni». Nell'ultimo periodo Inzaghi ha messo molta qualità in campo ma guai a parlare di nuova Lazio: «Ma non buttiamo via quanto fatto nel girone d'andata che abbiamo chiuso al quarto posto ma è normale che ci sia sempre da migliorare». Stasera allo Stirpe la Lazio vuole ripartire in campionato ma vietato sottovalutare il Frosinone: «Gioca bene al calcio, è una squadra organizzata. Ha vinto a Bologna e pareggiato 1-1 a Udine e per batterlo servirà la migliore Lazio». Ancora qualche dubbio sull'undici da schierare: «In avanti Immobile e Correa con l'alternativa Caicedo mi stanno convincendo, così come Milinkovic, Luis Alberto o Parolo nel ruolo di mezzala. Dovrò capire chi mi darà le garanzie per giocare. Schiererò la formazione più idonea per fare una grande partita, una gara da Lazio». Promosso il neo acquisto Romulo. Arrivato dal Genoa è già pronto per tentare la scalata alla Champions ed è stato fortemente voluto dal tecnico: «Ha fatto un'ottima carriera, ha dimostrato di voler venire alla Lazio a tutti i costi e questo è un buonissimo punto di partenza. Ha sostenuto due allenamenti nel migliore dei modi. Sarà convocato per Frosinone con le stesse opportunità degli altri. Ha una grande professionalità. Con il nostro modulo sarà un'alternativa a Marusic, ci darà una mano viste tutte le partite che dobbiamo affrontare». Così sull'esultanza a San Siro dopo la vittoria sull'Inter: «Nessuna rivincita era per i ragazzi e per i tifosi».riproduzione riservata ®