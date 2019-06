Enrico Sarzanini

ROMA Raggiungere quota 100 milioni per un mercato da Champions. La Lazio è pronta per vivere un'estate da protagonista. Complice la mini rivoluzione che dovrà essere messa in atto per ringiovanire la rosa e l'imminente cessione di Milinkovic, corteggiato dal Psg, la società biancoceleste ha le carte i regola per attirare tutte le attenzioni su di se. Rispetto al passato Claudio Lotito ha autorizzato il diesse Tare ad operare da subito sia in entrata che in uscita: lo consente un bilancio in attivo che non impone le cessioni prima degli acquisti. Vicina la chiusura dell'affare che porterà Pedro Neto e Bruno Jordao al Benfica per 20 milioni di euro, la voce grossa la farà certamente l'addio di Milinkovic. Lo scorso anno il presidente della Lazio, per accontentare Inzaghi, rifiutò un paio di offerte da capogiro, su tutte quella del Milan che mise sul piato 160 milioni pagabili in quattro anni. Il serbo non è più incedibile così Lotito ha deciso di sedersi al tavolo ad ascoltare eventuali proposte e quella recapitata dal Psg da 80 milioni di euro pare abbia fatto colpo. Il giocatore si è svalutato dopo un'annata di alti e bassi e incassare quei soldi consentirebbe alla società biancoceleste di toccare quota 100 milioni di euro. Molto più del classico tesoretto, con questi soldi Tare con le sue doti sarà in grado di allestire una squadra da Champions.

Ma la cifra è destinata a lievitare considerato che in partenza ci sono altri giocatori che non rientrano più nel progetto: Caicedo è in scadenza 2020 e non ha intenzione di rinnovare per questo è stato messo sul mercato è potrebbe fruttare 8-9 milioni di euro. Altri 8 possono arrivare dalla cessione di Badelj, in cerca di una squadra che lo faccia giocare con maggiore continuità, sul mercato c'è Wallace che è valutato 5 milioni di euro ed ha parecchi estimatori in Brasile. Discorso diverso per Murgia che rientrerà sicuramente nell'operazione con la Spal che porterà Lazzari in biancoceleste, per abbassare ulterioremente la cifra potrebbe essere inserito anche Cataldi il cui rinnovo è stato momentaneamente congelato. Da definire la questione Radu, in caso di separazione la Lazio lo libererà a zero per una questione di riconoscenza.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA