Enrico Sarzanini

ROMA Puntare tutto sulla finale di Coppa Italia del 15 maggio contro l'Atalanta. La Lazio è tornata ad allenarsi da Formello dopo la sconfitta interna rimediata all'Olimpico contro la squadra di Gasperini che ha estromesso i biancocelesti dalla corsa per il quarto posto. Alla ripresa, Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta di domenica ma soprattutto ha chiesto un ultimo sforzo alla squadra in questo finale di stagione. Il tecnico vorrebbe centrare la qualificazione in Europa League anche dal campionato, come ha lui stesso ammesso dopo il 3-1 rimediato contro l'Atalanta, per evitare di caricare troppo la finale di Coppa Italia contro ma il recente ruolino di marcia della Lazio rischia di far diventare la gara del 15 maggio fondamentale per la stagione. Ed è proprio in funzione di quella partita che Inzaghi farà le scelte in vista della trasferta di Cagliari. A tenerlo in ansia però ci sono le condizioni di Milinkovic-Savic. Il serbo contro il Milan in Coppa Italia lo scorso 24 aprile aveva rimediato una doppia distorsione al ginocchio e alla caviglia e aveva abbandonato il campo in lacrime. Gli esami ai quali era stato sottoposto il centrocampista subito dopo l'infortunio non avevano evidenziato lesioni tendinee ma da Formello filtra comunque preoccupazione per le condizioni del giocatore che lamenta fastidio soprattutto al ginocchio. Un dolore che lo metterebbe a rischio per la finale di Coppa Italia tanto che il centrocampista verrà valutato quotidianamente per evitare rischi inutili. Ieri alla ripresa a Formello Milinkovic ha svolto lavoro a parte con il preparatore Bianchini indossando gli scarpini, un particolare che regala ottimismo allo staff medico biancoceleste. Inzaghi spera di poterlo convocare già domenica per la sfida di campionato con il Cagliari per fargli mettere minuti nelle gambe, ma ad oggi è difficile fare ipotesi. Se il dolore al ginocchio dovesse persistere il serbo resterà a Roma per continuare il lavoro a parte e tentare il recupero per rientrare almeno nella lista dei convocati per la gara del 15 maggio all'Olimpico.

Buone notizie per il tecnico della Lazio arrivano invece da Stefan Radu che ieri ha svolto tutta la seduta con la squadra ed è dunque definitivamente recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata in campionato contro il Chievo. Ancora out Patric, che ha problemi muscolari alla coscia, Immobile ieri non si è allenato ma solo a scopo precauzionale: proprio per preservarlo in vista della finale di Coppa Italia l'attaccante, che lamenta un affaticamento muscolare, è stato risparmiato e domenica a Cagliari quasi certamente partirà dalla panchina per evitare brutte sorprese.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA