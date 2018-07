Enrico Sarzanini ROMA - «Pronti per un'altra grande stagione». Ciro

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - «Pronti per un'altra grande stagione». Ciro Immobile vede una Lazio in lotta per le prime posizioni. L'attaccante riparte da quanto di buono fatto nell'ultima annata: «Il gruppo ed i grandi risultati sono stati il nostro punto di forza, ma per fare il salto di qualità dobbiamo maturare, evitando quei black out che ci sono costati l'ingresso in Champions e la semifinale di Europa League». Difficile dimenticare quelle due gare ma c'è voglia di ripartire: «Abbiamo pagato mezz'ora totale di follia e meritavamo di più, ma questo è il calcio. Ripetersi non sarà facile ma abbiamo fame e vogliamo trovare la giusta continuità». L'attaccante sa quanto la gente si aspetta da lui: «Ma sarà difficile ripetersi non si possono fare sempre 41 gol. Una cosa però la prometto: a fine gara avrò sempre la maglia sudata». Poi scherza sull'arrivo di Ronaldo in Italia: «Quando ha firmato ho subito pensato: meno male che ho già vinto la classifica cannonieri (ride, ndr). Sarà dura affrontarlo, è uno che ha sempre primeggiato ma anche uno stimolo in più».Sul futuro è tranquillo: «E' normale che dopo una stagione come la mia ci sia l'interesse di altre squadre ma sono sempre stato sereno. Sono onorato che il presidente Lotito e Tare mi hanno chiamato per il rinnovo. Lo avevo firmato lo scorso novembre ed essere cercati dieci mesi dopo è un grande orgoglio. Appena il diesse sarà più libero faremo tutto». Martedì ad Auronzo il primo incontro; Immobile, che attualmente guadagna 2,5 bonus compresi, ne vorrebbe 4 ma alla fine si chiuderà a 3 bonus esclusi. Soddisfatto per i nuovi acquisti, l'attaccante pensa anche alla Nazionale: «Ho conosciuto Mancini: è l'uomo giusto per ripartire». Chiusura dedicata ai tifosi: «Mi emoziona vedere i bambini con la mia maglia. Lavorare con questo ambiente aiuta tantissimo».Fronte mercato: se Gomez dribbla le domande («Non voglio parlare di trattative alla viglia di una partita»), il tecnico Gasperini prova a trattenerlo: «Lo abbiamo incatenato e me lo tengo stretto». L'alternativa all'argentino è Correa del Siviglia: l'operazione si può chiudere con un prestito oneroso da 2-3 milioni di euro più un riscatto fissato a 18 milioni; le due parti sembrano sempre più vicine all'accordo. Strakosha sicuro: «Puntiamo ad un posto in Champions. Acerbi? Con lui in campo sono tranquillo». Infine Biglia; si sarebbe proposto ricevendo un no dalla Lazio.riproduzione riservata ®