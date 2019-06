Enrico Sarzanini

ROMA Prima le parole del suo legale Fabio Rodella, ieri ci ha pensato direttamente Ciro Immobile a rispondere al fango arrivato dalla Spagna dove il suo nome, secondo alcuni quotidiani iberici, è uscito fuori nei verbali dell'operazione Oikos, l'inchiesta sul match-fixing spagnola. Così dopo il comunicato dell'avvocato che lo difende nel quale si sottolinea che il giocatore si dichiara nella maniera più assoluta del tutto estraneo a tali fatti ed esclude categoricamente qualsivoglia coinvolgimento l'attaccante ha detto la sua via social: «Ci sono momenti nella vita che vanno affrontati e non sopportati si è sfogato su Instagram - ci sono momenti dove devi agire e non dormire, ci sono dei momenti dove devi gridare chi sei e non farti dire chi sei». L'attaccante poi aggiunge: «Criticatemi quanto vi pare come calciatore ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell'uomo».

Non c'è davvero pace per l'attaccante della Lazio che dopo l'annata in chiaroscuro, nella quale pur non riuscendo a ripetere gli oltre 40 gol di due anni fa ha chiuso a quota 19, in Nazionale ha perso i gradi da titolare, L'avvento di Mancini ha stravolto le gerarchie e nella sfida contro la Grecia si è addirittura ritrovato in tribuna. La decisione lo ha fatto arrabbiare ma l'ha presa come uno stimolo a fare di più. In vacanza con la famiglia si sta ricaricando in vista della nuova stagione. L'obiettivo è chiaro: vuole trascinare la Lazio in Champions, riconquistare una maglia da titolare in azzurro e lottare per il titolo di capocannoniere vinto due stagioni fa. Ripartirà dalla stima e dalla fiducia di Simone Inzaghi che, anche quando non era la top, lo ha sempre schierato titolare.

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

