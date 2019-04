Enrico Sarzanini

ROMA Prima la finale conquistata a San Siro contro il Milan poi la vittoria a Marassi sulla Samp che ha riaperto uno spiraglio Champions. In quattro giorni la Lazio ha raddrizzato la sua stagione e adesso sogna di chiuderla con il botto. Tutto merito di Caicedo e Correa, la nuova coppia d'attacco che sta facendo impazzire i laziali. Se mercoledì il Tucu aveva gelato San Siro, Caicedo ha impiegato 20' per zittire Marassi. Tutto in attesa che Ciro Immobile torni a segnare. L'attaccante, a secco dallo scorso 7 aprile (2-2 contro il Sassuolo all'Olimpico), non è riuscito a riproporre il rendimento di un anno fa ma la fortuna non è certamente dalla sua parte: con quello colto domenica contro la Samp ha raggiunto quota 7 pali in campionato (9 in stagione), meglio è riuscito a fare solo Lionel Messi del Barcellona. «Secondo me le porte sono più piccole perché altrimenti non si spiega», ha osservato con la propria tipica ironia Ciro Immobile su Instagram. Inzaghi a Marassi ha fatto partire l'attaccante dalla panchina per farlo rifiatare dopo gli sforzi per le tante gare giocate, non appena è entrato è andato alla disperata ricerca di quel gol che ormai insegue da quasi un mese: non solo la traversa colta su punizione, Immobile ha provato a mandare in rete Correa ennesimo assist di un'annata che anche in questa speciale classifica lo vede protagonista a quota 11. Immobile al palo ma non va meglio alla Lazio: come sottolinea LazioPage i biancocelesti in Europa sono terza per legni colpiti (15), dietro a Napoli (19), Barcellona e Hoffenheim (18). Inzaghi riesce comunque a sorridere e si consola con la nuova coppia del gol formata da Caicedo e Correa. Con loro in campo dall'inizio la squadra di Inzaghi è stata spietata ed ha collezionato sei vittorie in altrettante gare con ben 14 gol segnati ed appena 4 subiti, l'attaccante ecuadoriano con la doppietta a Marassi ha superato anche Immobile per media gol/minuti e sale al settimo posto in Serie A. Alla faccia di chi diceva che la Lazio dipendeva dall'attaccante napoletano, il tecnico biancoceleste è riuscito a risolvere il problema del gol e adesso sogna di riuscire a centrare la doppietta qualificazione in Champions-Coppa Italia.

GIUDICE SPORTIVO - Un turno con la curva Nord della Lazio senza tifosi ma la pena è sospesa con la condizionale: è la decisione del giudice sportivo della Lega di serie A dopo i cori di discriminazione razziale da parte della curva occupata dai sostenitori laziali, all'indirizzo dei milanisti Kessiè e Bakayoko durante la semifinale di coppa Italia Milan-Lazio. La chiusura del settore della curva Nord dell'Olimpico non riguarda in ogni caso, anche a prescindere dalla condizionale, la finale di coppa Italia del prossimo 15 maggio tra Lazio e Atalanta, che si disputerà all'Olimpico ma con sede considerata campo neutro.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA