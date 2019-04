Enrico Sarzanini

ROMA «Possiamo ancora centrare l'obiettivo Champions». Il giorno dopo il pareggio interno contro il Sassuolo in casa Lazio regna l'ottimismo ed è proprio da questo che ripartirà la corsa dei biancocelesti al quarto posto. Inzaghi proverà a fare leva sul morale dei giocatori per tentare quella che diventa, gara dopo gara, sempre di più un'impresa. «Ci crediamo ancora», ha sottolineato il tecnico biancoceleste domenica sera nella pancia dell'Olimpico, ancora incredulo di come la Lazio, reduce dall'incredibile vittoria a San Siro contro l'Inter, abbia racimolato appena un punto contro Spal e Sassuolo. Due gare che hanno confermato la scarsa concentrazione di una squadra che in entrambi i casi è capitolata nel finale. Brava a riacciuffare il pari al 96' domenica all'Olimpico la Lazio era comunque andata sotto ad 1' dalla fine a conferma di quanto siano fatali gli ultimi 20', capaci fino ad oggi di costare ben 4 sconfitte e due pareggi. Oggi alla ripresa Inzaghi lavorerà proprio su questo aspetto ma anche sulla scarsa vena degli attaccanti che nonostante le occasioni create faticano a segnare. Su tutti Ciro Immobile: lo scorso anno bomber spietato, in questa stagione sotto porta è meno lucido. La gente è con lui e anche contro il Sassuolo lo ha sostenuto per tutta la gara con cori ed applausi, ma il post dell'attaccante apparso ieri sulle storie di Instagram la dice lunga sul momento che attraversa: «Sento il supporto di chi vive di Lazio da una vita, ma capisco lo sconforto di chi si aspetta di più. Non sarà qualche critica a distruggere un legame unico tra di noi».

Tanto ottimismo e quella gara ancora da recuperare contro l'Udinese fanno pesare l'ago della bilancia dalla parte dei biancocelesti a rendere tutto più complicato c'è invece il calendario. Nelle prossime 8 gare due scontri diretti contro Milan e Atalanta, spiccano le sfide con Sampdoria e Torino, in piena corsa per l'Europa, e con Udinese e Bologna, invischiate nella lotta per non retrocedere. Il paracadute si chiama Coppa Italia: vincerla vorrebbe dire Europa League sicura e la possibilità di giocare la Supercoppa ma prima della finale c'è l'ostacolo Milan. «Non molliamo nulla ma gli ostacoli che ci verranno messi davanti saranno tanti ha spiegato ieri Arturo Diaconale responsabile della comunicazione.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA