Enrico Sarzanini ROMA - Poco più di una partita in due. Davvero una miseria

Enrico SarzaniniROMA - Poco più di una partita in due. Davvero una miseria per due giovani di bella speranza come Danilo Cataldi e Alessandro Murgia. Rispettivamente classe 94 e classe '96, entrambi cresciuti nel vivaio laziale, i due talenti biancocelesti fino ad oggi sono stati quasi dimenticati.La linea verde della Lazio si è dovuta piegare alle logiche di un mercato in estate totalmente dedicato alla qualificazione in Champions lo scorso anno sfuggita solo all'ultima giornata contro l'Inter. Inzaghi con Tare e Lotito era stato chiaro fin dall'inizio e nei vari summit di mercato nella lista delle richieste aveva inserito dei rinforzi soprattutto a centrocampo. E in quel reparto i giocatori sono arrivati: da Durmisi, passando per Berisha fino a Badelj. Ecco spiegati i 98' minuti di Murgia, che nelle prime otto gare della scorsa stagione era sceso in campo sei volte ed aveva collezionato 224', e gli appena 2' di Cataldi. Quest'ultimo nel ritiro estivo di Auronzo aveva convinto il tecnico a suon di prestazioni, era certo di potersi giocare le sue carte. Dal canto suo la società non ha mai spinto per mandarlo via e quando si è presentata l'opportunità di mandarlo al Sassuolo ha risposto che era incedibile, ma l'avvio con il freno a mano della Lazio ha cambiato i piani di Inzaghi che non se l'è sentita di fare troppi esperimenti. Murgia invece è da sempre molto considerato sia da Lotito che dal tecnico. La scorsa estate fu lui a regalare la Supercoppa Italiana alla Lazio segnando la rete decisiva nei minuti finali, ma con i nuovi arrivi le gerarchie sono drasticamente cambiate così come le strategie de club. Il mercato di gennaio si avvicina a il diesse Tare si sta muovendo per cercare una sistemazione alle due importanti risorse della Lazio. Fargli fare un'esperienza lontano da Roma, farli giocare con continuità, gli darebbe la possibilità di farli crescere, di acquisire la giusta esperienza per essere titolari anche a Roma. Discorso diverso per Rossi, il giovane attaccante che in estate si era guadagnato la fiducia di Inzaghi a suon di gol. Zero minuti giocati, con lui tecnico era stato chiaro fino dall'inizio: prima ci sono Immobile e Caicedo.riproduzione riservata ®