ROMA Per fortuna che c'è Inzaghi. Il campionato è ormai fermo da un po' ma in casa Lazio non cambia il leit motiv. In questo momento di grande incertezza, con i giocatori costretti a restare a casa per l'emergenza coronavirus, il protagonista è ancora il tecnico biancoceleste che ha dovuto nuovamente vestire i panni dello psicologo. A svelarlo è stato Correa, costretto a vivere questa quarantena infinita da solo: Ho i genitori e la fidanzata lontani, è brutto, anche loro sono preoccupati racconta a Sky Sport -. Per fortuna il mister ci tranquillizza, ci scrive per rasserenarci. Con i miei compagni ci sentiamo sempre. In attesa della ripresa degli allenamenti (a data da destinarsi, ndr) ogni calciatore ha un programma specifico da seguire che è stato curato da Fabio Ripert, il responsabile del preparatori della Lazio.

