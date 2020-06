Enrico Sarzanini

ROMA Oltre al danno pure la beffa, la Lazio torna da Bergamo con una sconfitta che la allontana dalla Juventus capolista, adesso distante 4 punti e con l'infermeria piena. Mercoledì sera infatti Simone Inzaghi ha perso altri tre titolari che si aggiungono agli altri quattro (Leiva, Lulic, Marusic e Luiz Felipe) che erano fermi prima del match contro la squadra di Gasperini: si tratta di Radu, Correa e Cataldi. Quest'ultimo ne avrà per almeno una settimana a causa di una brutta distorsione alla caviglia e ieri è stato sottoposto ad un esame di controllo alla Paideia per scongiurare danni più gravi. Solo affaticamento muscolare per Correa e Radu ma considerate le tante gare ravvicinate (domani sera allo stadio Olimpico arriva la Fiorentina) verranno risparmiati o al massimo potranno accomodarsi in panchina. Formazione dunque quasi obbligata per il tecnico Simone Inzaghi che potrebbe recuperare il solo Marusic che comunque non verrà schierato da titolare. Dei quattro vecchi infortunati l'unico che ha qualche chance di rientrare domani è Marusic, ma in ogni caso ripartirà al massimo dalla panchina. Rispetto alla partita giocata a Bergamo contro l'Atalanta i cambi saranno quasi certamente tre con Bastos per Radu, Parolo per Cataldi e Caicedo per Correa. Intanto il responsabile medico della Lazio, Ivo Pulcini, lancia l'allarme: «Giocare alle 21.45 dal punto di vista medico è un autentico disastro per la salute. Più sono le ore che si perdono di recupero, maggiore sarà la sindrome che porta ad esaurimento fisico: la salute è minacciata seriamente».

KUMBULLA A UN PASSO - Nel frattempo Lotito guarda già alla prossima stagione e sta chiudendo per Kumbulla difensore del Verona. Ieri per definire i dettagli dell'affare c'è stato un incontro a Villa San Sebastiano tra il patron biancoceleste, il suo omologo gialloblù Maurizio Setti ed i due diesse D'Amico e Tare. Operazione da 18 milioni, il giocatore vuole la Lazio, si lavora sulle contropartite.

