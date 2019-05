Enrico Sarzanini

ROMA Novanta minuti per tornare in Paradiso. La Lazio batte l'Atalanta 2-0, conquista la settima Coppa Italia della sua storia, si qualifica in Europa League mandando in visibilio i tifosi biancocelesti all'Olimpico. Gasperini all'Inferno ma Inzaghi ha dovuto attendere 82' per superare una squadra gagliarda che in avvio ha anche colto un clamoroso palo con De Roon. Questa volta però ha vinto l'esperienza dei biancocelesti bravi ad approfittare del momento giusto per affondare il colpo.

Decisivi i cambi di Simone Inzaghi che nella ripresa prima toglie uno spento Immobile per Caicedo, poi richiama l'evanescente Luis Alberto per Milinkovic, è proprio il serbo su angolo a sbloccare ad 8' dalla fine, il sigillo sulla gara lo mette Correa che, innescato proprio dal neo entrato Caicedo, salta Freuler, fa fuori Gollini e insacca il 2-0, ciliegina sulla torta di una partita di grande sacrificio. Inutili le tre disperate sostituzioni di Gasperini nel finale, a festeggiare è Inzaghi che a fine gara è andato con tutta la squadra sotto alla Curva Nord: «E' stata una bellissima serata, un pubblico favoloso, ma onore anche all'Atalanta. Gli episodi questa volta hanno girato dalla nostra parte. Caicedo e Milinkovic? Lo avevo detto ai ragazzi e i subentrati sono stati bravissimi. Questa Coppa ce la siamo meritata. Godiamocela». Ma sul suo futuro lancia un'ombra: «Non è così scontato, ci vedremo con la società e parleremo».

Serata da incorniciare anche per Correa, uno dei migliori: «E' davvero una grandissima soddisfazione. Questa coppa significava tanto per noi, ce la meritavamo. L'Atalanta anche ha fatto una grande cavalcata». L'argentino ribadisce l'importanza della vittoria: «Questa coppa era importantissima e questo successo ci inserisce nella grande storia della Lazio, la felicità è incredibile. Non abbiamo mai mollato pure durante le difficoltà, pure dopo tante partite brutte, questo ha reso il gruppo ancora più forte».

Furioso a fine gara Gasperini per il fallo di mano di Bastos, che era già ammonito, non visto dall'arbitro Banti: «Non me ne ero accorto ed è sinceramente inaccettabile è un episodio che non ha giustificazione. Merito alla Lazio per la vittoria ma l'arbitraggio non mi è affatto piaciuto. Ho sopportato troppo in stagione ma questo è davvero troppo. Così è inutile avere il Var, è davvero incomprensibile: c'era un rigore e l'espulsione in una finale di Coppa che sarebbe stato un bel vantaggio per noi».

