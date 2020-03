Enrico Sarzanini

ROMA - «Non sarà facile imbrogliare il presidente Claudio Lotito da parte di ministri demagoghi e dirigenti irresponsabili». È l'avvertimento del portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, che promette massima attenzione su quanto sta accadendo in questi giorni in Serie A soprattutto alla luce della classifica del campionato che vede la squadra di Inzaghi a un solo punto dalla Juventus capolista. Parole arrivate prima che il Coni decidesse lo stop di tutto lo sport e che rendono bene l'idea del pensiero del patron Claudio Lotito che vigilerà su quanto sta accadendo. «Non capiscono che fermare il campionato significa far saltare tutti i diritti televisivi e condannare al fallimento la gran parte delle società calcistiche italiane» aveva spiegato Diaconale in mattinata. Per rafforzare il concetto è poi tornato su quanto accadde nel campionato del 1915, bloccato per la Grande Guerra prima della sua naturale conclusione e che da tempo la Lazio recrimina in sede Figc con una battaglia che da oltre un anno sta portando avanti l'avv. Gianluca Mignogna: «La paura è che il campionato in corso faccia la fine di quello interrotto dallo scoppio della Grande Guerra e che come allora l'interruzione divenne l'occasione per negare alla Lazio il riconoscimento di uno scudetto conquistato sul campo, una eventuale interruzione dell'attuale campionato a causa del Coronavirus possa impedire alla Lazio di oggi di conquistare quello scudetto, verso cui viene al momento proiettata dai brillanti risultati che l'hanno portata al vertice della classifica ad un solo punto dalla Juventus». Diaconale ha poi rincarato la dose su Radio Punto Nuovo: «Vogliono fermare il calcio per motivi politici» ha esordito, poi l'attacco al presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi: «Si è svegliato storto e voleva impedire che si giocasse anche Juventus-Inter perché c'erano degli interessi affinché quella partita potesse essere rinviata e chissà come sarebbe andata a finire, ma non voglio andare oltre».

«Si parlava di semplice influenza, adesso c'è una drammatizzazione che trova nel calcio terreno fertile» ha proseguito il portavoce della Lazio che conclude: «Per combattere bene il virus bisognerebbe potenziare al massimo le strutture sanitarie, stiamo applicando il metodo cinese che può funzionare in un Paese totalitario come la Cina, ma c'è da dire che lì in una settimana hanno creato un ospedale, qui non accadrà mai. Bisognerebbe ridurre i decessi potenziando al massimo le strutture sanitarie, ormai il contagio è diffuso».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA